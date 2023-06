The House of Famous Mexico : FILTER qui sera le GAGNANT et la liste de commandes des ÉLIMINÉS

in

La maison du célèbre

Liste FILTRÉE de l’ORDRE DES ÉLIMINÉS de La Casa de los Famosos México 2023, les trois premiers expulsés ont déjà été complétés.



© @LacasafamososmxOrdre des éliminés de The House of Famous Mexico 2023

Ce dimanche était la troisième semaine de l’émission de télé-réalité des célébrités Televisa et avec elle, une de plus a dû quitter le programme. La troisième éliminée était l’actrice mexicaine Ferka Quiroz par décision des votes du public. Bien que chaque semaine les participants nominent en direct, une prétendue liste des ordre d’élimination de la Maison du célèbre Mexique, qui curieux, c’est que les trois premiers noms ont été remplis.

La réalité a commencé avec 14 célébrités et déjà seulement onze restent à l’intérieur du manoiroù Galilea Montijo est l’animatrice de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos.

Quel est l’ordre d’élimination de The House of Famous Mexico 2023 ?

Plusieurs heures avant le départ de Ferka, un message a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. liste présumée des éliminés de The House of Famous Mexico 2023où il est mentionné que tout est déjà fixé et même le nom de qui sera le grand gagnant de cette première édition.

Les followers de Wendy Guevara ont montré leur agacement face à la supposée liste, puisqu’il est mentionné que L’influenceur pourrait décider de quitter le programme.

Marie Claire Harp (première éliminée)

Sofía Rivera Torres (deuxième éliminée)

Ferka Quiroz (troisième éliminée)

Raquel Bigorre (quatrième éliminé)

(quatrième éliminé) Jorge Losa (cinquième éliminé)

(cinquième éliminé) Mariana ‘Barby’ Juárez (6ème éliminé)

(6ème éliminé) Céleri Quijano (7e sortie)

(7e sortie) Nicolas Porcella (huitième sorti)

(huitième sorti) Wendy Guevara (quitte la maison)

(quitte la maison) Emilio Osorio (9e sortie)

(9e sortie) paul stanley (finaliste – quatrième place)

(finaliste – quatrième place) Barbara Torres (finaliste – troisième place)

(finaliste – troisième place) Sergio Mayer (finaliste – deuxième place)

Qui sera le GAGNANT de The House of Famous Mexico 2023 ?

Selon la fuite sur les réseaux sociaux, le champion de La Casa de los Famosos México 2023 serait le chauffeur, acteur, danseur et influenceur mexicain de Monterrey, qui serait le lauréat du prix de quatre millions de pesos :

Poncho de Nigris (gagnant – première place)

Rappelons qu’il ne s’agit que d’une rumeur et que l’information officielle ne sera connue qu’une semaine, puisqu’il n’y a aucun moyen de connaître à l’avance le résultat des nominations et des votes du public.

