The House of Famous Mexico 2023 : Qui est Marlon, le petit ami de Wendy Guevara ? (VIDÉO)

Découvrez qui est Marlon Colmenarez, l’influenceur et petit ami présumé de Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México 2023.



© InstagramMarlon, le petit ami de Wendy Guevara de The House of Famous Mexico 2023

L’une des émissions de téléréalité les plus célèbres en ce moment à la télévision mexicaine est La Casa de los Famosos México 2023, une émission similaire à Big Brother, où des célébrités vivent ensemble 24h/24 et 7j/7 surveillées par des caméras. L’un des habitants qui est devenu une tendance sur les réseaux sociaux est le modèle transgenre Wendy Guevera et maintenant tout semble indiquer qu’elle a un petit ami ou un amant qui l’attend à l’extérieur, son nom est Marlon et ici nous vous disons qui il est.

Ce dimanche 18 juin, la deuxième éliminée de La Casa de los Famosos México 2023 était l’animatrice Sofía Rivera Torres et la rivalité est à la limite au programme.

Qui est Marlon, le petit ami de Wendy Guevara de La Casa de los Famosos México 2023 ?

Bien que Wendy ait avoué qu’elle n’était pas dans une relation amoureuse formelle, à La Casa de los Famosos México 2023 a reçu une grande surpriseun homme est apparu dans un hélicoptère et l’a emmené divers bouquets de rosesen plus de messages de soutien dans lesquels il exprimait son admiration.

Le nom de l’hypothèse Le petit ami de Wendy Guevara est Marlon Colmenarezun jeune Vénézuélien seul modèle de ventilateur et influenceur, sur Instagram il compte plus de 100 000 followers.

Marlon Colmenares s’est fait connaître au Mexique dans l’émission « Enamorándonos » de TV Azteca et est apparu dans plusieurs retransmissions en direct de Wendy Guevara de « Las Pérdidas ». En plus de danser, le « petit ami » de Wendy est chanteur et certains de ses singles sont « Mujer guitarra », « Antes de conocerte » et « Adicto ».

