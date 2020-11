The Hot Zone: National Geographic renouvelle sa série pour une saison 2, centrée sur l’anthrax

La mini-série vient de faire sa première à Cuatro, avec une proposition étroitement liée à la pandémie actuelle de Covid-19

Oiseau chanteur est un film produit par Michael Bay quel sera le premier?superproduction‘axé sur Covid-19, plus spécifiquement, sur une variante beaucoup plus agressive qui appauvrira la population mondiale à un tel niveau que les quarantaines deviendront très dures. Mais ce n’est pas le seul projet audiovisuel axé sur les pandémies et les maladies, car en Quatre la mini-série est sortie il y a quelques jours La zone chaude avec Succès relatif de l’auditoire et concentration sur la propagation d’Ebola en 1989.

On ne savait rien d’une éventuelle poursuite de La zone chaude, mais aujourd’hui National Geographic a annoncé un saison 2 qui prendra la forme d’une anthologie, avec un nouveau lot d’épisodes déjà indépendants et focalisés sur une autre maladie très importante: anthrax. Kelly soudeurs Oui Brian Peterson ils seront à nouveau producteurs exécutifs et ‘showrunners‘, qui ont assuré que « Alors que le monde combat Covid-19, un autre virus mortel et mystérieux, La zone chaude: Anthrax c’est un thriller scientifique fait pour notre époque« .

L’intrigue tournera autour des attaques de anthrax qui s’est produit aux États-Unis après les attentats du 11 septembre comme expliqué Date limite. Ils ont eu lieu au dernier trimestre 2001 sous la forme de des lettres imprégnées de ce pathogène et qui ont été envoyées aux victimes réparties entre la Floride, Washington DC et New York, faisant 5 morts et 17 patients. Bien sûr, le pire a été la panique qui s’est répandue dans tout le pays pour ne pas savoir si les lettres que vous avez reçues à la maison pouvaient être mortelles.

