The Heirs Saison 2: Date de sortie, intrigue, confirmée?

Les amis peuvent être des ennemis potentiels parce qu’ils en savent trop sur l’autre –Telles étaient les paroles de Kim Tan, le chef masculin de The Heirs. C’est étonnamment si vrai, mais on n’en parle pas souvent. The Heirs, sorti en 2013, était un K Drama tellement intéressant et révélateur. Il y a peu de Kdramas que l’on tient près de son cœur et celui-ci est sûrement l’un de ceux-là. À tous ceux qui attendent avec impatience The Heirs Saison 2, l’article répondra à toutes vos questions!

Cela fait huit ans que la saison 1 a libéré les héritiers. Pourtant, cela reste si proche de nos cœurs. Cela commence avec Lee Min-Ho surfant comme un pro. Son apparence et ses compétences nous ont époustouflés. La première saison était à la fois agréable et stimulante. Les amateurs de K-drama du monde entier attendent avec impatience la saison 2.

Les héritiers ont remporté 10 prix pour le meilleur couple, le meilleur acteur asiatique, le mieux habillé, la star la plus populaire, etc.

The Heirs Saison 2

Ce Kdrama tourne autour de la vie de Kim Tan et Cha Eun-sang. Kim Tan est l’héritière du groupe Empire. Cha Eun Sang est la fille d’une mère muette qui travaille dur pour envoyer de l’argent à sa fille aînée. Comme tout Kdrama, celui-ci a aussi un adorable triangle amoureux. Il y a aussi la jalousie, l’ego et l’égoïsme. Il y a des problèmes lorsque les héritiers réalisent la différence entre l’argent et les instances du monde réel.

Le casting de la saison 2 des héritiers?

Le beau protagoniste masculin Kim Tan est joué par Lee Min Ho. Park Shin Hye joue le rôle de Cha Eun Sang. Kim Ji -won joue le rôle de Rachel Yoo et Kim Woo Bin joue Choi Young -Do.

Le casting n’aurait pas pu être mieux. La chimie entre les acteurs et la façon dont ils ont agi nous ont totalement bouleversés.

[BREAKING NEWS] Le PD de ‘The Heir’ a déclaré qu’ils étaient prêts à faire ‘The Heir Season 2’. Ils ont dit que le premier acteur qui a rejoint en tant qu’acte principal est de @BTS_twt c’est Kim Tae Hyung ou connu sous le nom de V, le nominé aux Grammys pic.twitter.com/4h1k0rO9sf – amy⁷ (@sevenwonderstar) 25 novembre 2020

Kim Tan a tout ce dont tout le monde peut rêver, de l’argent, de l’apparence et de la hauteur. Tout le monde serait certainement jaloux de lui pour ces raisons, mais il a aussi deux mères, un demi-frère et une vie compliquée. Il reste loin de sa famille alors qu’il est parti pour les États-Unis et revient un peu plus tard.

Cha Eun Sang est une fille adorable, douce et durable qui occupe de nombreux emplois à temps partiel pour subvenir aux besoins de la famille. Elle tombe amoureuse de Tan. Cependant, comme tout autre véritable scénario d’amour, eux aussi traversent de nombreux obstacles.

Choi Young-Do, l’héritier de l’hôtel Zeus, est le beau second acteur impliqué dans le triangle amoureux de ce drame. Lui et Tan étaient les meilleurs amis, mais sont devenus des ennemis lorsqu’ils sont tombés amoureux de la même fille.

Rachel Yoo, une fille capable et intelligente qui est obligée de danser sur les airs de sa mère. Elle est belle et nette. Elle n’aime pas la rencontre de Cha Eun Sang avec Tan.

Le drame a une base typique de Cendrillon, mais les rebondissements et les personnages étendus le rendent très intéressant. Ce qui est important, c’est que le drame se soit terminé sur une note heureuse. L’histoire d’amour de Kim Tan et Cha Eun Sang s’est terminée dans le bonheur. N’est-ce pas vraiment satisfaisant?

Passons maintenant à la question importante:

Date de sortie de The Heir Saison 2

Les fans, coréens et étrangers, sont exigeants pour la saison 2 de The Heirs. De nombreuses pages de fans sur diverses plateformes de médias sociaux attendent avec impatience la fin du service militaire de Lee Min Ho en 2019. Il avait mentionné un grand projet dont il ferait partie juste après son retour. Cependant, nous avons eu l’épidémie de la pandémie COVID19. Pourtant, ne perdons pas espoir. Ceci aussi devrait passer. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de continuer à les soutenir. La rumeur veut que la saison 2 de The Heirs se produise bientôt. SO, les doigts croisés.

