« The Haunting of … »: Y a-t-il des plans pour une troisième saison?

Jusqu’à présent, les deux saisons de « La hantise de…», Une série d’horreur anthologique créée par Mike Flanagan pour le catalogue Netflix, s’est avérée être un véritable succès auprès des critiques spécialisés et du public, qui attendent ce que le réalisateur développera dans un troisième volet, qui, malheureusement pour beaucoup , il n’y a pas encore de plans à réaliser.

Flanagan Je confirme que, même s’il n’a pas l’intention de le faire à ce moment précis, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de possibilité d’une troisième saison, et qu’il y a aussi un nombre considérable de projets sur lesquels il travaille actuellement.

L’attente jusqu’en 2022 ou 2023 par les fans de « Hill House » et « Bly Manor » il ne romprait pas avec la stratégie de lancement envisagée dans la série. En outre, le cinéaste suggère que, selon les circonstances futures, l’attente pourrait être inférieure à ce que certains pourraient penser.

«Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur toute une série d’autres projets (Images intrépides) pour 2021 et au-delà. Si les choses changent absolument nous le ferons savoir à tout le monde », a-t-il déclaré Flannagan via Twitter.

Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres @intrépide projets pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! https://t.co/WkkSwsnFlm – Mike Flanagan (@flanaganfilm)

Le succès de ce projet est difficile à définir. Sa première saison est sortie sans préavis et a réussi à bouger rapidement et à terrifier le grand public qui n’était pas familier avec le travail du réalisateur, devenant l’un des projets les plus discutés de l’année 2018.

Cela causerait Flanagan a réussi à gérer d’autres projets qui ont commencé à arriver à sa porte. Ce serait la raison qui l’empêcherait d’agir en tant que réalisateur dans tous les épisodes de « Manoir Bly« Tout comme tu l’as fait avec »Maison de colline».

Alors que la mini-série « Messe de minuit« A récemment terminé le tournage, Flanagan est occupé avec un autre projet télévisé appelé « Le Midnight Club». Après le succès avec la bande « Docteur sommeil»Et les commentaires favorables de son auteur, Stephen King, le réalisateur prépare également l’adaptation au roman d’horreur « La relance« , Qui jusqu’à présent n’a pas de date de sortie estimée.