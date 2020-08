THE HAUNTING OF HILL HOUSE SAISON 2: Date de sortie, distribution, intrigue et vérifiez toutes les informations ici !!!

Il s’agit d’une série Web dramatique d’anthologie américaine créée par Mike Flanagan

produit par Amblin Television et Paramount. Première saison basée sur

1959 par Shirley Jackson.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE SAISON 2 DATE DE SORTIE

La nouvelle saison n’est pas attendue avant la moitié de l’année et la nouvelle bande-annonce est

loin. SI la deuxième saison est sortie à Halloween et attendue

premières images à atterrir en été ou en automne. Nous nous attendons à ce qu’il libère

en octobre.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE SAISON 2 CAST



 Michiel Huisman et Paxton Singleton dans le rôle de Steven Crain.

 Carla Gugino comme Olivia Crain.

 Timothy Hutton et Henry Thomas dans le rôle de Hugh Crain.

 Elizabeth Reaser et Lulu Wilson dans le rôle de Shirley Crain Harris.

 Oliver Jackson Cohen et Julian Hilliard dans le rôle de Luke Crain.

 Kate Siegel et Mckenna Grace dans le rôle de Theodora.

 Victoria Pedretti et Violet McGraw dans le rôle d’Eleanor Nell.

 Annabeth Gish dans le rôle de Clara Dudely.

 Athony Ruivivar dans le rôle de Kevin.

 Samantha Sloyan dans le rôle de Leigh Crain.

 Robert Longstreet comme Horace.

 Levy Tran comme Trish Park.

 James Lafferty comme Ryan.

 James Flanagan comme directeur des funérailles.

 Jordane Christie dans le rôle d’Arthur Vance.

 Elizabeth Becka dans le rôle de tante Janet.

 Anna Enger comme Joey.

Ils ont annoncé que de nouveaux personnages seraient T’Nia Miller, Rahul Kolhi et

Amelia Eve.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE SAISON 2 TERRAIN

Il est inspiré de Turn of the Screw a été adapté plusieurs fois et reste

d’histoires de fantômes restera la saison. Pour surprendre le manoir n’est plus

hanté. C’est une façon cool de développer que j’ai adoré dans la première saison, nouveau

histoire sans avoir à se retenir par des décisions prises la dernière fois.

Les fans se déchaînent et qui ne sont pas familiers, ça va faire peur. L’histoire

concerne la manière dont les personnes vivant avec des fantômes affectent la vie des personnes.

Kate Siegel, ancien frère de grue, revient le spectacle.

