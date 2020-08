The Haunting Of Hill House 2: les annonces de Netflix à ce sujet jusqu’à présent !!

Un chef-d’œuvre de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House Saison 2. Aussi appelé “ La hantise de Bly Manon ” arrive bientôt et cette année seulement comme le révèle Netflix. Cependant, la saison prochaine ne se concentrera pas sur la famille Crain de la saison 1. Mais aura de petites intrigues différentes se combinent pour former un scénario et un récit forts.

Date de sortie de The Haunting Of Hill House 2:

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’annonce officielle sur la sortie de la saison 2. Mais comme Netflix révèle que l’émission va bientôt revenir. Le public et les critiques l’attendent donc vers octobre 2020. Mais rien n’est prévisible ou stable en ces temps de pandémie. Maintenant, il sera intéressant de voir si les dates de sortie sont affectées par la pandémie et le verrouillage mondial.

Attentes de l’intrigue de la saison 2:

Comme le teaser officiel est disponible sur différentes plateformes. En teaser, on entend une citation «La terrasse et le tout nouveau lieu, la pelouse et le jardin le dépassent. Tout ce que je peux voir du parc était vide avec un grand vide. «Le tour de vis d’une nouvelle d’horreur de Henry James pourrait être l’épine dorsale de la saison 2. Certaines des merveilleuses histoires de fantômes dont les gens n’avaient pas été témoins auparavant. Le spectacle est non seulement basé sur Turn of The Screw, mais il est fascinant d’avoir une plus grande toile.

Acteurs et artistes pour la saison 2:

Oliver Jackson et Victoria Pedretti reviendront pour la deuxième saison. Mais en tant que personnages différents et ne se produira pas par paires.

