The Harder They Fall : Netflix dévoile une bande-annonce de son nouveau western

De manière générale, la pandémie n’a pas empêché Netflix de continuer à révéler de nouvelles productions originales à ses abonnés, anticipant l’arrivée d’un nouveau film western brutal dans lequel se démarque la présence d’un casting composé majoritairement d’acteurs afro-américains. .

« The Harder They Fall » est le premier film du musicien hip-hop et rock alternatif Jeymes Samuel, connu sous son surnom « The Bullitts », racontant l’histoire de Nat Love, un ancien esclave devenu cow-boy qui cherche à réunir son ancien gang pour traquer Rufus Buck et son groupe, responsables de la mort de ses parents après s’être évadés de prison.

Nat Love est interprété par Jonathan Majors (« Lovecraft Country », « Loki »), qui devra affronter dans un duel d’acteurs contre Idris Elba dans le rôle de Rufus Buck, avec un casting qui se complète avec la présence de Lakeith Stanfield, Delroy Lindo, Zazie Beetz, Edi Gathegi, RJ Cyler et Regina King.

« The Harder They Fall » a commencé son développement en 2019 lorsque Majors et Samuel ont décidé de rejoindre le projet, dont la production a été interrompue face à la pandémie mondiale, obligeant les acteurs Cynthia Erivo, Wesley Snipes et Sterling K. Brown à quitter la production.

« The Harder They Fall » a un scénario écrit par Jeymes Samuel en collaboration avec Boaz Yakin, avec Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender et Samuel lui-même servant de producteurs du film. Le cinéaste a une expérience antérieure en tant que réalisateur grâce aux courts métrages « They Die By Dawn » et « Jay-Z : Legacy ». Le rappeur et producteur légendaire a participé avec la musique originale du film.

Le film se prépare pour sa première internationale au London Film Festival, organisé par le British Institute of Cinematography en octobre prochain, enrôlant son arrivée dans le catalogue Netflix le 3 novembre.