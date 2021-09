The Harder They Fall Bande-annonce n ° 2: Jonathan Majors chasse Idris Elba dans Revenge Western de Netflix

Netflix a poursuivi ses projecteurs TUDUM sur le prochain film sur le thème du Far West Plus ils tombent avec une bande-annonce complète du film, qui met en vedette Idris Elba et Jonathan Majors et se concentre sur une histoire de vengeance froide. Fixant une date de sortie en novembre, la bande-annonce promet un tour d’action époustouflant car elle commence par une fusillade et ne lâche pas le sang, la violence et les longs plans de l’ancien paysage américain qui rappelle les westerns classiques des années 60, mais avec un style cinématographique moderne.

Réalisé par Jeymes Samuel à partir de son scénario co-écrit avec Boaz Yakin, le film sera la première fois que Samuel réalise un long métrage après avoir travaillé sur des courts métrages, Ils meurent à l’aube et Jay-Z : Héritage. Jay-Z est par hasard à bord pour produire Plus ils tombent, et fournit également de la nouvelle musique pour le long métrage. Le casting se compose d’un ensemble mettant en vedette Zazie Beetz comme Stagecoach Mary, Lakeith Stanfield comme Cherokee Bill, Delroy Lindo comme Bass Reeves, Regina King comme Trudy Smith, Danielle Deadwyler comme Cuffee, Edi Gathegi comme Bill Pickett, RJ Cyler comme Jim Beckwourth, Damon Wayans Jr., et Deon Cole en tant que Wiley Escoe, qui sera aux côtés des majors en tant que Nat Love et Elba en tant que Rufus Buck.

Le synopsis officiel de Netflix pour le film se lit comme suit : « Quand hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi Rufus Buck est libéré de prison, il rassemble son gang pour traquer Rufus et se venger. Ceux qui l’accompagnent dans ce western assuré et juste de la nouvelle école incluent son ancien amour Stagecoach Mary, ses bras droit et gauche – le colérique Bill Pickett et le dessin rapide Jim Beckwourth – et un adversaire surprenant devenu allié. Rufus Buck a son propre équipage redoutable, dont Trudy Smith et Cherokee Bill, ‘Treacherous’, et ce n’est pas un groupe qui sait comment perdre. Réalisé par Jeymes Samuel et doté d’une bande-son brûlante et d’un casting de stars époustouflant, la vengeance n’a jamais été servie aussi froidement. »

Les deux protagonistes du film ont été occupés récemment, Idris Elba ayant passé le mois dernier au cinéma en tant qu’autre amateur d’armes à feu jouant Bloodsport dans James Gunn’s La brigade suicide, tandis que Jonathan Majors a fait des vagues avec son premier Univers cinématographique Marvel apparition en tant que Kang dans la série Disney + de Loki, un rôle qui devrait reprendre dans un certain nombre de projets Marvel à venir, notamment Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie qui est actuellement en tournage au Royaume-Uni.

Plus ils tombent a subi un certain nombre de retards en raison de la pandémie de Covid, ayant été précédemment annoncé en juillet 2019 et devrait commencer à tourner début 2020. En raison des retards, certains des acteurs d’origine, qui comprenaient Wesley Snipes, Cynthia Erivo et Sterling K Brown ont été forcés de quitter la production en raison de conflits d’horaire. Le film fera sa première mondiale le 6 octobre au BFI London Film Festival et aura une sortie cinématographique limitée le 22 octobre avant d’arriver sur Netflix le 3 novembre.

Sujets : Plus ils tombent, Netflix