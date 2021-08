The Handmaid’s Tale : tout sur la fin et les possibles retombées

La quatrième saison de Le conte de la servante Cela s’est terminé de la manière la plus choquante et la plus inattendue pour tous les fans. Dans une édition qui a changé les règles du jeu, le dénouement était énergique, colérique et sanglant et le protagoniste avait deux options : tourner la page ou se venger. À tel point que les adeptes de cette histoire en redemandent.







C’est pourquoi HULU, la chaîne originale de Le conte de la servante, a décidé de le renouveler pour une nouvelle édition. Le cinquième volet pourrait sortir l’année prochaine puisqu’il est toujours en plein tournage. Cependant, les nouvelles concernant ces épisodes à venir n’étaient pas celles que beaucoup s’attendaient.

Est-ce que Jordan Helman, responsable de Hulu, a accordé une interview à Deadline dans laquelle il a déclaré que la cinquième saison de Le conte de la servante ce sera le dernier. « Votre réussite reste primordiale pour nous. Cela dit, ce qui est également plus important, c’est que nous fermions cette série de manière créative afin que nous soyons en constante communication sur la meilleure façon d’y mettre fin.» Étaient ses mots exacts.

The Handmaid’s Tale pourrait se terminer dans la cinquième édition. Photo : (HULU)



Et puis il a ajouté : «Trouver la bonne fin à la série, que ce soit une saison, deux saisons ou plus, j’ai la plus grande confiance que tout ce qu’ils nous donneront sera la bonne fin”. Cependant, malgré le fait qu’il soit déjà en cours d’analyse pour donner une clôture définitive au strip avec Elisabeth Moss, il y a aussi l’idée de faire un spin off d’un des personnages.

En effet, dans les romans de Margaret Atwood, sur lesquels la série est basée, il y a beaucoup de contenu d’histoire de Gilead. Le testament C’est le livre exact qui raconte la vie de ce personnage et, pour cette raison, HULU aurait déjà analysé en lui donnant sa propre bande. « Dans les mois à venir, cela arrivera le plus tôt possibleHelman a dit à propos de cette possibilité qui fait le bonheur de milliers de fans.