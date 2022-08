The Handmaid’s Tale, saison 5: quand sera-t-elle diffusée sur Paramount + Mexico

Paramount+

La nouvelle saison de The Handmaid’s Tale arrive bientôt et peut être vue sur la plateforme Paramount+. Quand sera-ce au Mexique ?

© HuluThe Handmaid’s Tale, saison 5: lors de sa première sur Paramount + Mexico.

Le conte de la servante C’était l’une des séries qui a le plus marqué le public lors de sa première en 2017 et a donné au réseau Hulu TV un grand prestige à ses débuts en obtenant plusieurs Emmy Awards. Ils ont actuellement créé quatre saisons et se préparent pour le lancement du cinquième opus sur le service de streaming. Paramount+ pour le public de Mexique. Quand sera-t-il disponible?

La saison 4 de l’émission basée sur le roman homonyme de Margaret Atwood s’est terminée en juin 2021, clôturant une nouvelle partie de cette histoire dystopique à Gilead. Bien qu’une partie des téléspectateurs doutait de sa suite, la réalité est que l’opus 5 a été annoncé fin 2020, dans un clair optimisme pour le phénomène qui a connu une baisse de qualité, mais reste ferme dans les considérations de ses fans.

Concernant l’avenir de la production, le patron de Hulu, Jordan Helman, a expliqué : “Votre succès reste primordial pour nous. Cela dit, ce qui est également plus important, c’est que nous fermions cette série de manière créative afin que nous soyons en communication constante sur la meilleure façon de la terminer. ». Enfin, ils ont annoncé que la saison 5 serait la dernière de la série mettant en vedette Elizabeth Moss.

Comme prévu, nous verrons juin face aux conséquences de l’assassinat du commandant Waterford alors qu’il lutte pour redéfinir son identité et son objectif. sa veuve, serein, tente de se faire connaître à Toronto alors que l’influence de Gilead atteint le Canada. Le commandant Lawrence travaille avec le tante lydia alors qu’il tente de réformer Galaad et d’accéder au pouvoir. Juin, Luke et Moira Ils combattent Galaad à distance alors qu’ils poursuivent leur mission de sauver et de retrouver Hannah.

+Quand la saison 5 de The Handmaid’s Tale est-elle diffusée au Mexique ?

Selon les informations officielles rapportées par la plateforme, la cinquième et dernière saison de Le conte de la servante Il sera présenté en première le dimanche 18 septembre sur Paramount + et à partir de ce jour, il pourra être vu au Mexique, ainsi que dans le reste de l’Amérique latine. Ce sera une diffusion hebdomadaire jusqu’à la fin des 10 épisodes avec Elisabeth Moss, Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, OT Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd et Sam Jaeger.

