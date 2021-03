« The Handmaid’s Tale » présente une bande-annonce passionnante pour la saison 4

Hulu a publié un nouveau look sur la quatrième saison de « Le conte de la servante», Qui présente un slogan agressif qui anticipe le thème central de ce nouvel opus:« La liberté n’est que le début », anticipant le retour de la production primée aux Emmy pour le 28 avril 2021.

Le phénomène culturel inspiré du roman de Margaret Atwood présentera à juin luttant une fois de plus pour leur liberté dans la nation tyrannique de Galaad, bien que cela apporte de nouveaux défis qui ne feront pas qu’accroître votre désir de vengeance. Ils mettront également en péril leurs relations les plus précieuses.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’actrice « Obi-Wan Kenoni » révèle que son personnage utilisera un sabre laser

Le nouvel opus de la série atteindra enfin le catalogue de Hulu après les retards causés par la pandémie, retour au personnage joué par Elisabeth mousse, qui a réussi à retirer un groupe d’enfants de Gilead et à s’échapper après avoir été abattue. Cela amène June à préparer maintenant un plan de vengeance contre Serena (Yvonne Strahovski) et Fred Waterford (Joseph Fiennes).

Désormais, « The Handmaid’s Tale » anticipe une histoire centrée sur juin et les différentes relations qu’elle doit équilibrer dans sa vie, tandis que cette nouvelle bande-annonce montre également un aperçu des intrigues de ses personnages secondaires, en particulier le drame de Waterford. Eh bien, Fred prendrait des mesures drastiques sur la liberté de Serena.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande-annonce de « The Bad Batch » comprend une série de camées « Star Wars »

Bien que la quatrième saison n’ait pas encore atteint les téléspectateurs, il a été confirmé que les producteurs de la série l’ont renouvelée pour une cinquième saison, qui devrait être prête dans le courant de 2022. «Nous sommes ravis de pouvoir continuer ces histoires avec notre incroyable casting et équipe », a déclaré Bruce Miller, showrunner de la série.

Au cours de l’année écoulée, Elisabeth Moss a exprimé son souhait de poursuivre le récit de la série: «Nous traçons son histoire et en prenons soin et elle se terminera à un moment donné. Je pense que nous gardons cela comme guide. Quand on sent que l’histoire a été racontée, c’est là qu’elle se terminera », a-t-il conclu lors d’un entretien avec ComicBook.