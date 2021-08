« The Handmaid’s Tale » pourrait se terminer dans la saison 5

Après sa première en 2017, « The Handmaid’s Tale » est devenu l’une des productions à la croissance la plus rapide du catalogue de séries originales sur la plateforme Hulu. Inspiré du roman de 1985 écrit par Margaret Atwood, il présente une extension de l’histoire dystopique de la nation de Gilead, où une dictature ultra-conservatrice est établie où les femmes fertiles sont soumises à un système d’esclavage.

La série mettant en vedette Elisabeth Moss a atteint des moments de véritable émotion et de suspense dans sa quatrième saison qui aura de grandes conséquences dans son prochain opus, en plus de laisser le terrain prêt pour l’adaptation de « The Testaments », la suite écrite par Atwood qui se trouve 15 ans après l’histoire originale.

Dans une conversation avec Deadline, le responsable des productions originales scénarisées de Hulu, Jordan Helman, a partagé quelques mots sur la cinquième saison de « The Handmaid’s Tale », abordant l’importance de l’émission pour le service de streaming et comment les dirigeants ont commencé à discuter de la façon dont cela va touche à sa fin, ce qui pourrait arriver bientôt.

Helman souligne que le travail de Margaret Atwood est devenu une marque vraiment importante pour Hulu, ils souhaitent donc que « The Testaments » soit présenté au public de manière organique au sein de la plate-forme. « La naissance des Testaments sur Hulu et la fin éventuelle de The Handmaid’s Tale sont liées, et nous y travaillons en ce moment même », a déclaré l’exécutif.

Helman souligne qu’il y a des motifs commerciaux derrière lui en prenant soin de donner à « The Handmaid’s Tale » une fin appropriée, en raison de la façon dont il a réussi à garder le public captivé pendant toutes ces années, et peu importe ce que la prochaine aura lieu. . saison ou deux de plus, il s’appuie sur les talents de conteur de son équipe créative.

« The Handmaid’s Tale » est resté cohérent dans son développement thématique et sa gestion des personnages, tout en recevant les éloges d’Elisabeth Moss, sa protagoniste. Une raison suffisante pour qu’il y ait de grandes attentes dans sa cinquième saison et l’éventuelle suite de la série, qui n’a pas encore de date de sortie officielle.