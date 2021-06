The Handmaid’s Tale : est-il possible que Fred revienne ?

Le conte de la servante a terminé sa saison 4 la semaine dernière. Une saison qui n’était pas à la hauteur de ses prédécesseurs. On pourrait dire qu’après la première de l’épisode numéro 3, la qualité et le fil conducteur de la série ont perdu un peu de sens. L’adaptation du roman homonyme de Marguerite Atwood, a commencé comme une proposition très originale et cruelle qui a surpris les téléspectateurs qui ne connaissaient pas le livre et qui les a amenés à en apprendre davantage sur l’histoire de l’écrivain canadien.

La prémisse de The Handmaid’s Tale est une critique directe du patriarcat et aussi du système capitaliste. Dans la première saison, la série nous place dans un futur dystopique, où les autorités américaines ont été renversées par un groupe fondamentaliste qui impose une tyrannie gouvernée uniquement par les hommes et dans laquelle la grande majorité des femmes doivent se soumettre aux pires humiliations. procréer de manière impitoyable et humiliante.

Parmi eux se trouve Juin Osbourne, une éditrice new-yorkaise séparée de son mari et de sa fille, une fois les « commandants » arrivés au pouvoir. June, magistralement joué par Élisabeth mousse, devenez le porte-drapeau du combat pour toutes ces femmes qui veulent reprendre leur vie en main et mettre fin à Gilead.

La livraison numéro 4 place June comme dans une sorte de pièce finale en proie à la violence et dans laquelle elle se termine, enfin, avec la personne qui avait le plus de pouvoir dans cette autarcie, Fred Waterford, qui donne la vie Joseph Fiennes.

Fred est-il de retour dans The Handmaid’s Tale 5 ?

Waterford, un personnage vil et cynique, meurt aux mains de June, après avoir attaqué des centaines de femmes et avoir fait ce qu’il voulait avec tous ceux qui se tenaient devant lui, y compris sa femme Serena Joy, qui dans la saison 2 est capable de coupant un de ses doigts. Sans aucun doute, la série la plus détestée par les fans de la production originale de Hulu, qui en Amérique latine peut être vu dans primordial +.

Pour l’acteur britannique, le sort de son personnage était attendu et, en quelque sorte, nécessaire. « Bruce Miller (le créateur de la série) comme Margaret Atwood le savait, que quelque part dans le livre il était fait allusion qu’un certain Fred Waterford obtiendrait ce qu’il méritait, mais quand et par qui il ne l’a pas dit explicitement », exprimé dans une interview avec Date limite.

Et concernant la mort de Fred, il a indiqué : « C’est paradoxal, et je pense que le besoin de justice et de vengeance de June est fascinant. C’est quelque chose dont nous, en tant que public, avons besoin. C’est une certaine catharsis car elle va se libérer, mais le paradoxe est qu’elle devient le produit de ce qu’elle veut éteindre.

Maintenant bien, Est-il possible que Fred Waterford revienne la saison prochaine ? Considérant qu’il a été l’un des personnages les plus fous et les plus diaboliques de toute la série, au moins un retour en arrière pourrait avoir. A tel point que le sien Meunier n’exclut pas le retour de Fred, à travers une scène de ce style, qui met probablement en vedette June se souvenant de la personne qui lui a rendu la vie impossible et malheureuse.

Quand sort The Handmaid’s Tale 5 ?

Il est vrai que la saison 5 de Le conte de la servante c’est un fait. En fait, cela a été confirmé plus tôt cette année avant le quatrième versement. Les saisons précédentes ont connu une année différente, à l’exception de la quatrième qui a été retardée par la pandémie de coronavirus et a mis deux ans à revenir. Parce que les restrictions ont commencé à s’assouplir dans le monde, même dans l’industrie de la télévision, le prochain versement arrivera peut-être l’année prochaine.