The Handmaid’s Tale est devenu la série avec le plus de pertes aux Emmys

Le conte de la servante, la série Hulu basée sur le roman du même nom de Margaret Atwood, est devenue l’un des drames les meilleurs et les plus décorés en 2017 avec sa première saison. Cependant, avec le temps et les nouvelles livraisons, ajoutées aux autres productions qui sont sorties, elle a été laissée de côté dans les grands Prix, comme hier soir aux Emmys 2021, où il a obtenu un bilan négatif.

Dans la 73e édition du Prix ​​de l’Académie des arts et des sciences de la télévision, qui a culminé dimanche soir, était présent grâce à sa quatrième saison, visible sur la plateforme Paramount +. Meilleure série, Meilleure actrice principale, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleure réalisation et Meilleur scénario étaient quelques-uns des triples importants.

Au total, l’émission a reçu 21 nominations, mais aucune n’a été remportée. et de cette façon ils ont fait le triste record d’obtenir la plupart des pertes Emmy en une seule année. Auparavant, cette reconnaissance négative appartenait à Des hommes fous pour ses 17 candidatures en 2012 lorsque les statuettes se sont évadées devant Patrie et Breaking Bad.







A cette occasion, les grands bourreaux ont été La Couronne, qui ont remporté les sept prix pour lesquels ils ont concouru la nuit, en plus des quatre autres qu’ils ont remportés en Primetime, dans les aspects techniques, pour ajouter un total 11 figurines. Le prix à Meilleure série dramatique, ainsi que les prix de Olivia Colman, Josh O’Connor et Gillian Anderson.

Bien qu’il ne soit pas possible de prédire ce qui peut arriver, certains fans de Le conte de la servante ils croyaient dans la précédente que la nuit n’allait pas être agréable. Les principaux arguments invoqués une mauvaise quatrième saison, où les scripts n’étaient pas assez satisfaisants pour eux. C’est sans aucun doute l’une des chutes les plus emblématiques des Emmy Awards, étant donné qu’en 2017, ils ont balayé.