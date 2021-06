The Handmaid’s Tale : aura-t-il une saison 5 ?

Le conte de la servante 4 presque fini. Bien qu’il s’agisse d’une production originale de Hulu et aux États-Unis son dernier chapitre a déjà été diffusé, en Amérique latine, on peut le voir à travers primordial + et ce dimanche présentera le dernier épisode de la livraison. Cependant, à chaque fois que ces situations se présentent, il est inévitable de penser s’il aura une saison prochaine. Une saison 5 est-elle possible ?

C’est l’un des paris les plus marquants de ces dernières années basé sur le roman du même nom de l’écrivain canadien Marguerite Atwood. L’histoire se déroule dans une société dystopique régie par une tyrannie commandée par des hommes qui soumettent toutes les femmes à de multiples humiliations.

Protagonisée par Élisabeth mousse, mieux connu pour être Peggy au Des hommes fous, la série a marqué une véritable percée à la télévision et est devenue une icône de la lutte féministe, en s’inspirant notamment du personnage principal, June. C’est donc qu’il est essentiel de savoir s’il y aura ou non un prochain volet de cette fiction qui a été récompensée à plusieurs Emmy Awards.

Y aura-t-il une saison 5 de The Handmaid’s Tale ?







Pour le plus grand bonheur des fans, la réponse est oui. Le conte de la servante aura en effet la saison 5. En fait, cela a été annoncé avant la première de cet opus, en décembre 2020. Bien sûr, il n’a pas été révélé à quoi ressemblera l’intrigue, mais il est très probable que le combat de June se poursuivra plus vivant que jamais.

Dans la saison 4, en effet, le protagoniste prend encore plus de courage pour affronter Gilead avec tout et retrouver sa fille Hannah. Bien sûr, rien n’est facile dans cette quête, car le ressentiment et une soif de vengeance ont entravé son lien avec les gens qui l’aiment vraiment. Sans aucun doute, c’est une livraison dévastatrice et inquiétante à la fois, même s’il faut dire que ce n’est pas si surprenant avec les saisons précédentes.

Mckenna Grace a rejoint le casting dans la saison 4 (Photo: Paramount +)



On pourrait dire que Le conte de la servante il a subi une certaine baisse de qualité depuis la saison 3. L’intrigue est engloutie par des conflits et de nouveaux personnages, laissant de côté d’autres qui n’ont peut-être pas fini par être résolus et est ainsi plongé dans un cercle narratif déroutant et quelque peu ennuyeux. Cependant, la photographie, la mise en scène et le travail de distribution continuent d’être excellents.