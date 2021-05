The Handmaid’s Tale: à quoi ressemble vraiment Elisabeth Moss?

La lutte féministe a traversé les frontières, les sociétés et a même atteint l’industrie au point que de nombreuses actrices sont devenues une icône dans la recherche des droits des femmes. Et l’un des exemples clairs est Elisabeth mousse, qui donne vie à June en Le conte de la servante, la série HULU où le seul devoir du protagoniste est d’avoir des enfants qui lui seront enlevés plus tard.

« Ne laissez pas les salauds vous opprimer« Est-ce la phrase que le personnage de Moss sculpte sur le mur en Le conte de la servante. Ce roman éponyme de Margaret Atwood sur lequel la série est basée prend la misogynie, la haine de genre et le patriarcat à l’autre extrême, de sorte que la façon dont June sort et met sa propre écriture en pratique est ce qui fait d’elle une icône de la lutte féministe.







Bien que, avec son rôle de Peggy Olsen dans Mad Men, Elisabeth mousse a également commencé à se démarquer parmi les actrices. C’est qu’à cette occasion, elle a joué une femme qui a réussi à se frayer un chemin dans l’ambiance macho d’une agence des années soixante. Cependant, la réalité dans laquelle il vit est très différente de celle qui lui fait la peau.

Est-ce que, comme les autres acteurs, Elisabeth fait partie de l’Église de Scientologie, qui a été dénoncée à plusieurs reprises pour avoir des pratiques abusives, homophobes et misogynes. La torture, l’isolement total de ceux qui quittent le culte, les femmes forcées d’avorter ou séparées de leurs enfants à la naissance et les abus sexuels sont quelques-unes des causes qui ont ouvert ce type de cultes.

Elisabeth Moss est largement critiquée pour ses convictions. Photo: (Getty)



À tel point que, une fois de plus, «la réalité dépasse la fiction» puisque la Scientologie est une pratique très similaire à ce qui est montré dans Le conte de la servante. Mais, le secret est l’une des nombreuses clés de ce culte, il y a donc eu très peu d’occasions où Elisabeth mousse en a parlé: « Non seulement je ne parle pas de ma religion, mais je ne parle pas de ma vie personnelle, je ne compte pas avec qui je sors ou ces choses», A assuré avant The Daily Beast.

Mais, en plus du secret et de la discrétion, l’actrice est soumise à différents types de règles. Et, l’un de ceux qui ressort le plus est l’interdiction de recontacter les personnes qui ont «détourné» de cette religion, ce qui est devenu évident en 2017 lorsque Moss s’est retiré des récompenses de l’Association of Television Critics au moment où Leah Remini , un ancien croyant, est monté pour recevoir le prix.

Leah Remini, Elisabeth Moss et ano ont la chance de se parler. Photo: (Getty)



C’est Remini elle-même qui, avant The Hollywood Reporter, expliquait l’attitude de la star de Le conte de la servante: « Il y a quelque chose en Scientologie appelé vérité acceptable. Cela signifie que vous ne pouvez dire que ce qui est publiquement acceptable: Elisabeth croit que je suis une personne répressive parce que j’ai osé dire ma vérité contre la religion et, par conséquent, elle n’est pas autorisée à me parler». C’est l’une des politiques de base de la secte, qui dicte que tous ceux qui ne font pas partie de l’église, ceux qui font quelque chose contre et même ceux qui les dénoncent sont considérés comme PS.

Cependant, malgré les pratiques de torture, où par exemple certains membres sont forcés de travailler sans relâche. Et, comme le disait Remini, les femmes sont obligées de «donner à leur mari le sexe quand elles le veulent» et il y a des interrogatoires «pour libérer les membres de l’Église des péchés», Elisabeth mousse se considère comme une féministe et une défenseure de la communauté LGBT.

Également à The Daily Beast, l’actrice a condamné: « Je suis manifestement une féministe et je soutiens la communauté LGBT et je crois fermement que les gens devraient faire ce qu’ils veulent, aimer qui ils veulent, être qui ils veulent. Et je ne peux parler que de chez moi». Et, bien que de nombreux utilisateurs souhaitent savoir si leur opinion changera en faisant partie de Le conte de la servante, tout semble indiquer que ce n’est pas dans leurs plans.