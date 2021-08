The Guilty Trailer refait un classique moderne avec Jake Gyllenhaal sur Netflix cet automne

Une nouvelle bande-annonce étrange pour Jake Gyllenhaal et le prochain thriller de Netflix le coupable est sûr d’avoir les cheveux dressés sur la nuque alors que l’acteur nominé aux Oscars essaie frénétiquement d’aider une femme qu’il pense avoir été kidnappée. Bien que la bande-annonce ne montre pas grand-chose en termes de séquences du film, elle met en scène de manière experte en utilisant uniquement des dialogues, taquinant l’expérience palpitante à venir …

Dans le coupable, Jake Gyllenhaal joue le rôle d’un détective de police en difficulté rétrogradé au poste d’opérateur du 911 qui se démène pour sauver un appelant en détresse au cours d’une journée poignante de révélations – et de calculs. Le projet voit Gyllenhaal s’associer à nouveau avec gaucher réalisateur Antoine Fuqua pour ce remake de l’excellent thriller danois du même nom.

La bande-annonce commence par l’audio du personnage de Gyllenhaal répondant à un appel au 911, le discours apparaissant à l’écran sous forme de texte, qui forme lentement une image. « 911, quelle est l’adresse de votre urgence ? » demande-t-il, avec une voix féminine répondant de manière énigmatique, « Je ne sais pas. » Au fur et à mesure que l’appel se poursuit, les choses s’accélèrent rapidement, avec une voix masculine en arrière-plan exigeant le téléphone. La femme alerte Gyllenhaal de la situation, l’informant qu’elle a été « mise à l’arrière d’une camionnette et je ne peux rien voir ». Lorsqu’on lui demande si elle a été enlevée, elle répond « Oui » avant que le téléphone ne se déconnecte de façon inquiétante, laissant une image du visage de Gyllenhaal et les mots surlignés : « Écoutez attentivement. »

Sorti en 2018, l’original le coupable se déroule exclusivement à un seul endroit et suit de la même manière le répartiteur d’alarme et ancien policier, Asger Holm, qui répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Lorsque l’appel est soudainement interrompu, la recherche de la femme et de son ravisseur commence. Co-écrit et réalisé par Gustav Möller dans son premier long métrage, le film met en vedette Jakob Cedergren dans le rôle d’Asger Holm et Jessica Dinnage dans le rôle d’Iben Østergård, la voix à l’autre bout du fil. Plein de rebondissements déchirants et d’une performance centrale stellaire, le coupable a fait la liste des candidats pour le meilleur film en langue étrangère à la 91e cérémonie des Oscars et se situe actuellement à un taux d’approbation délicieusement frais de 97% sur Rotten Tomatoes.

Le remake de le coupable est susceptible de suivre de très près l’original, l’emplacement singulier donnant Jake Gyllenhaalamplement l’occasion de démontrer une fois de plus sa puissance d’acteur. Au cours des dernières années, Gyllenhaal s’est imposé comme un acteur qui non seulement fait des choix intéressants, mais se consacre également pleinement à ses rôles, faisant le coupable une perspective passionnante en effet, qui devrait se traduire par une performance centrale stellaire de l’un des acteurs les plus talentueux d’Hollywood.

le coupable a été scénarisé par Vrai détective créateur Nic Pizzolatto, avec le film qui sera produit par Gyllenhaal et son partenaire de Nine Stories Riva Marker, avec Antoine Fuqua à travers ses Fuqua Films, Scott Greenberg, Michel Litvak, Gary Michael Walters, David Litvak et Svetlana Metkina pour Bold Films et Amet’s David Haring. Annie Marter, Gustav Moller et Lina Flint seront producteurs exécutifs avec Christian Mercuri et Jon Oakes.

le coupable devrait avoir sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2021 le 11 septembre 2021, et devrait sortir dans une version limitée le 24 septembre 2021, avant d’être diffusé sur Netflix le 1er octobre.

Sujets : Les coupables, Netflix