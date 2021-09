« The Guilty », le nouveau thriller avec Jake Gyllenhaal sur Netflix

Tout au long de sa carrière, Jake Gyllenhaal s’est avéré être l’un des acteurs les plus talentueux et polyvalents de sa génération, ce qu’il est prêt à nous faire savoir dans un nouveau thriller au rythme rapide produit spécialement pour Netflix, qui s’intitule » The Guilty ”.

Le film est réalisé par Antoine Fuqua, le célèbre réalisateur d’action policière, responsable du classique mettant en vedette Samuel L. Jackson et Ethan Hawke « Training Day ». À cette occasion, il présente l’histoire d’un opérateur du 911 dont la matinée tranquille au travail est interrompue par un appel d’une femme terrifiée qui a peut-être été kidnappée.

Le film est écrit par Nic Pizzolatto, le scénariste acclamé responsable du drame « True Detective » sur le réseau HBO, donc les fans de la série sauront qu’il est un grand expert lorsqu’il s’agit de maintenir la tension et l’émotion dans ses histoires. . Fuqua et Gyllenhaal sont les producteurs du film aux côtés de Scott Greenberg, Michael Livak, Gary Michael Walters, Svetlana Metkina, Riva Marker et David Haring.

Ce film Netflix passionnant présente également un scénario multi-stars dans lequel Gyllenhaal partagera des crédits avec Ethan Hawke, Bill Burr, Paul Dano, Riley Keough et Peter Sarsgaard. Ce serait la deuxième fois que Gyllenhaal et Dano partagent le générique d’un thriller après la première de « Prisonniers » en 2013 sous la direction de Denis Villeneuve.

Il s’agit de la troisième production exclusive de Netflix dans laquelle on voit Jake Gyllenhaal, à commencer par le mondialement acclamé « Ojka » en 2017 et le « Velvet Buzzsaw » étrangement irrégulier en 2019. Le service de streaming avait déjà anticipé le lancement de cette avancée tout au long de la semaine avec une série de publications étranges sur leurs réseaux sociaux, simulant des appels d’urgence. « The Guilty » sortira le 1er octobre.