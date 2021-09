The Guilty Early Reviews louent la puissante performance de Jake Gyllenhaal

Après sa première au Festival international du film de Toronto (TIFF), les premières critiques du dernier thriller A-list de Netflix, le coupable, sont maintenant dedans, et cela ressemble à une autre performance puissante du célèbre Jake Gyllenhaal. Réalisé et produit par Antoine Fuqua de Training Day, et avec un scénario de Nic Pizzolatto, le coupable est un remake d’un film danois du même nom acclamé par la critique. Alors, ce remake a-t-il réussi à éviter les pièges de tant d’avant? Eh bien, selon certains, oui.

Michael Rechtshaffen de The Hollywood Reporter a fait l’éloge à la fois de la réalisation, de la décision de centrer le film sur le talent bien démontré de Gyllenhaal et de la performance de l’acteur, qui se traduisent tous par une expérience cinématographique vraiment captivante.

« La production extrait toute l’énergie dont elle a besoin de la direction précise de Fuqua, qui garde sagement l’accent sur Gyllenhaal, capturant chaque moment fiévreux de son angoisse palpable. »

Mike Reyes de CinemaBlend a fait écho à bon nombre de ces sentiments, en accordant une attention particulière à Jake Gyllenhaal, affirmant que le coupable plaira absolument aux fans de l’acteur nominé aux Oscars. Ils conseillent aussi vivement aux téléspectateurs de se lancer dans le film avec le moins de connaissances possibles sur l’intrigue, ce qui n’est pas une mince affaire pour ceux qui ont déjà vu l’original…

« Peu importe comment vous appréciez le film, si vous êtes un fan de Jake Gyllenhaal, The Guilty est quelque chose que vous voudrez absolument vivre le plus frais possible. »

Alors que beaucoup ont trouvé beaucoup à aimer de la performance de Gyllenhaal, c’est en effet par rapport à l’original que le coupable est trouvé insuffisant. Leah Greenblatt d’Entertainment Weekly a déclaré: « Le film semble confondre le minimalisme tendu de l’original avec quelque chose qui doit être choyé et adrénalisé, un thriller sur un défibrillateur constant. Sautez-le et allez directement au Danemark à la place. » Siddhant Adlakha d’IGN, quant à lui, doute également que ceux qui ont déjà expérimenté l’original danois trouveront beaucoup d’excitation dans l’intrigue, mais vous conseille de rester pour l’homme principal en disant: « Ceux qui ont apprécié l’original trouveront probablement peu d’autre à saisir sur, mais les deux versions valent la peine pour leurs hommes de tête, et vous pourriez faire bien pire que 90 minutes de Gyllenhaal à son plus intense. »

La majorité (sinon la totalité) des critiques indiquent que Jake Gyllenhaal est le principal attrait de le coupable, avec AA Dowd de The AV Club identifiant à nouveau le magnétisme de l’acteur comme la principale raison de revenir à cette intrigue tendue, même si vous l’avez déjà vue.

« S’il y a une bonne raison pour qu’un spectateur revienne sur ce scénario claustrophobe, en pleine connaissance à la fois de ses révélations et du fait qu’elles sont inchangées, c’est bien entendu Gyllenhaal, lui donnant son tout volcanique dans un film qui le tient au centre de presque chaque image. »

Cette conclusion a été partagée par Meagan Navarro de Bloody Disgusting qui a déclaré: « Bien qu’il soit une vitrine à couper le souffle pour les talents de Gyllenhaal, le remake assez fidèle perd certains des bords percutants de l’original. »

Certains pensent cependant que ce remake de The Guilty tient tête à l’original, Peter Howell du Toronto Star allant même jusqu’à dire : « Le rare refaire qui dépasse l’original ». Alors que Brian Tallerico de RogerEbert.com n’était pas aussi amoureux de l’effort de Netflix, ils ont estimé que Fuqua et Gyllenhaal apportaient suffisamment de leurs propres touches au matériel pour se l’approprier; « Fuqua et son équipe… ajoutent juste assez de leur propre saveur tout en maintenant la poussée de leur source. »

Kate Erbland d’indieWire a ressenti à peu près la même chose en comparant le remake à l’original, mais a déclaré que, grâce au travail magistral de Jake Gyllenhaal, Netflix le coupable est juste assez différent pour mériter une montre.

« Le film manque d’une partie de la tension granuleuse de l’original de Moller – ou, peut-être, semble trop familier à ceux qui l’ont vu – mais la performance explosive de Gyllenhaal le garde frais et avance de différentes manières. »

Les événements de le coupable avoir lieu au cours d’une seule matinée dans un centre d’appels de répartition 911. L’opérateur d’appel Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) essaie de sauver un appelant en grave danger, mais il découvre bientôt que rien n’est comme il y paraît, et faire face à la vérité est la seule issue. Principalement composé de gros plans de l’expression inquiète de Gyllenhaal et de son écran d’ordinateur, le coupabledevrait offrir aux téléspectateurs de Netflix une sensation minimale, mais non moins émotionnelle.

Le projet voit Jake Gyllenhaal faire à nouveau équipe avec gaucher réalisateur Antoine Fuqua pour ce remake de l’excellent thriller danois du même nom, avec un casting de soutien composé de plusieurs grands noms, dont Ethan Hawke, Riley Keough, Christina Vidal, Eli Goree, Da’Vine Joy Randolph, Paul Dano, Bill Burr , et Peter Sarsgaard. le coupable a été écrit par Vrai détective créateur Nic Pizzolatto, avec le film qui sera produit par Gyllenhaal et son partenaire de Nine Stories Riva Marker, avec Antoine Fuqua à travers ses Fuqua Films, entre autres.

Sorti en 2018, l’original le coupable se déroule exclusivement à un seul endroit et suit de la même manière le répartiteur d’alarme et ancien policier, Asger Holm, qui répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Co-écrit et réalisé par Gustav Möller dans son premier long métrage, le film met en vedette Jakob Cedergren dans le rôle d’Asger Holm et Jessica Dinnage dans le rôle d’Iben Østergård, la voix à l’autre bout du fil. Plein de rebondissements déchirants, ainsi que d’une performance centrale stellaire de Cedergren, le film original a été sélectionné pour le meilleur film en langue étrangère aux 91e Academy Awards, et se situe actuellement à une note d’approbation délicieusement fraîche de 97% sur Rotten Tomates. De toute évidence, le remake a beaucoup à faire.

le coupable devrait sortir dans une version limitée le 24 septembre 2021, avant d’être diffusé sur Netflix le 1er octobre.

Sujets : Les coupables, Netflix