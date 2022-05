The Grey Man Villain de Chris Evans est très différent de Captain America

Ancien Vengeur Chris Evans va bientôt changer de camp pour le prochain thriller d’espionnage de Netflix L’homme grisqui verra le Capitaine Amérique star devient le méchant de la pièce, Lloyd Hansen. S’adressant à Empire Magazine, Evans a offert un aperçu du méchant de L’homme gris, qui a été décrit comme « un chasseur d’hommes sadique, narcissique et sociopathe qui savoure les parties les plus désagréables du travail ». Tout à fait le changement de Steve Rogers, alors.

« Il semble que j’ai agressivement atteint 180 [degrees] de Steve Rogers. Mais ça s’est en quelque sorte déroulé de cette façon.

L’homme gris est dirigé par The Russo Brothers, qui ont déjà travaillé aux côtés d’Evans tout au long du MCU dans des goûts de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie. Faisant l’éloge du duo de réalisateurs, Evans a révélé que Lloyd Hansen ne ressemblait à aucun personnage qu’il avait joué auparavant. Quelque chose que l’acteur était plus qu’heureux de savourer.

« J’adore les Russo et je ferai à peu près tout ce qu’ils me demandent de faire. Et c’est un personnage que je n’ai jamais pu jouer. Il est tellement libéré, libre et honnête. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’on devrait presque craindre son sourire plus que son air renfrogné. Je pense qu’il comprend que ce qu’il fait est mauvais et nuisible, mais je pense qu’il se considère nécessaire. Il pense qu’il est un perturbateur.

En plus d’apprendre à quel point le personnage sera différent du tarif héroïque habituel de Chris Evans, L’homme gris Le co-auteur Stephen McFeely discute également de l’impact anarchique de Lloyd Hansen en disant: «C’est un naufrage d’un être humain. Ce type peut être n’importe quoi dans n’importe quelle scène, car tout ce qu’il veut, c’est l’anarchie.

Basé sur le roman du même nom de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris se concentre sur Court Gentry (Ryan Gosling), le mercenaire le plus qualifié de la CIA dont la véritable identité n’est connue de personne, qui découvre accidentellement de sombres secrets d’agence. Bientôt, il se retrouve poursuivi par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien collègue psychopathe, qui met sa tête à prix, déclenchant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.





Le plan est pour L’homme gris pour lancer une nouvelle franchise pour la plateforme de streaming, les Russo Brothers réfléchissant déjà à ce qui va suivre. «Nous ne voulons jamais le jinx. Mais nous réfléchissons déjà à la suite des choses », a récemment expliqué Joe Russo. «Nous aimons créer des mondes, et nous préférons parier sur le côté positif et consacrer de l’énergie et du temps pour créer cet univers avant la sortie, afin que les idées soient plus pertinentes et organiques. C’est ainsi que vous construisez un récit en mosaïque plus complexe.

Réalisé par Anthony et Joe Russo et à partir d’un scénario que les frères ont co-écrit aux côtés de Christopher Markus et Stephen McFeely, L’homme gris met en vedette Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Rege-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Billy Bob Thornton et Alfre Woodard.





L’homme gris devrait débarquer sur Netflix le 22 juillet 2022.





