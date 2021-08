The Grey Man termine le tournage de Netflix, les frères Russo partagent la photo finale du tournage

Le tournage est maintenant terminé L’homme gris, le prochain thriller d’espionnage de Netflix mettant en vedette Ryan Gosling et Chris Evans en tant qu’assassins en guerre. Le film est dirigé par Avengers : Fin de partie le duo de réalisateurs The Russo Brothers, le couple partageant la nouvelle de la fin du tournage via les réseaux sociaux.

« Quand ils vous disent de quitter le plateau parce que #TheGrayMan est emballé… »

Basé sur le premier roman de Mark Greaney en 2009 et sur un scénario co-écrit avec Christopher Markus et Stephen McFeely, L’homme gris suit un ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Grey Man. Gosling jouera le rôle de Gentry, qui est traqué par son ancienne cohorte de la CIA Lloyd Hansen, joué par Chris Evans. Aux côtés du coup de poing A-list de Gosling et Evans, le projet a amassé un casting de soutien stellaire comprenant Couteaux sortis la star Ana de Armas, Regé-Jean Page de Bridgerton, Luc Cage la star Alfre Woodard, Poing de fer Jessica Henwick et Billy Bob Thornton, lauréat d’un Oscar.

Suite à plusieurs retards, L’homme gris a finalement commencé à tourner en mars. Le projet marque l’un des plus gros investissements de Netflix à ce jour, la plate-forme de streaming aurait investi une somme énorme dans L’homme gris afin de réaliser le film que les Russo ont imaginé et donner à la production un budget de plus de 200 millions de dollars.

Fort d’un investissement aussi énorme, il ne devrait pas être trop surprenant d’apprendre que le plan est pour L’homme gris pour engendrer une franchise d’action pour le géant du streaming, avec Joe Russo ayant déjà exposé leurs plans en disant: « L’intention est qu’il soit compétitif avec n’importe quel théâtre et la capacité de faire avec Gosling et Evans est un rêve pour nous. Le L’idée est de créer une franchise et de construire tout un univers, avec Ryan au centre. Nous nous sommes tous engagés dans le premier film et ça doit être génial pour nous amener au deuxième film.

Ce sont des maîtres assassins et les personnages de Ryan Gosling sont brûlés par la CIA et le personnage de Chris Evans doit le traquer. Nous avons une excellente relation de travail avec Netflix et nous remontons à près de 20 ans avec Scott Stuber. Nous avons formé AGBO pour être une entreprise de narration agnostique, où nous trouvons la meilleure plate-forme. Nous pensons que Netflix est l’endroit idéal pour ce film. »

De toute évidence, les frères Russo et Netflix ont de grands projets pour L’homme gris, avec l’équipe de réalisation envisageant à la fois des suites et des retombées dans l’avenir de la franchise. Les Russo ont même comparé le potentiel de l’espion le plus célèbre du cinéma, James Bond, et sont allés au-delà pour donner vie au film, filmant le thriller d’espionnage sur place malgré les circonstances actuelles. « Nous avons une équipe incroyable et Netflix nous a beaucoup soutenus. [the current situation] n’a pas eu d’impact sur nos tournages en extérieur », a déclaré Joe Russo. « Il s’agit d’un grand thriller d’espionnage mondial. Son intention est que ça va toucher beaucoup d’endroits différents, et nous allons toujours tourner dans ces endroits. Donc, nous sommes enthousiasmés par cela car il est vraiment important pour la narration que nous visitions ces différents endroits. »

L’homme gris n’a pas encore de date de sortie mais sera distribué par Netflix. Cela nous vient de The Russo Brothers.

