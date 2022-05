The Grey Man Prequel des écrivains de Deadpool et avec Chris Evans en développement

envisage de lancer une L’homme gris La franchise serait déjà en cours, avec à la fois une préquelle mettant en vedette Chris Evans et une suite mettant en vedette Ryan Gosling déjà en préparation chez Netflix. Révélé dans le dernier numéro d’Empire Magazine (via l’utilisateur de Twitter @evanscontent), la préquelle sera centrée sur le personnage d’Evans Lloyd Hansen et est écrite par Dead Pool les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick.

Les projets sont décrits comme étant « au tout début », mais l’idée de créer une franchise à partir du thriller d’espionnage à venir L’homme gris a été l’intention du réalisateur Joe et Anthony Russo et de Netflix depuis le tout début. «Nous ne voulons jamais le jinx. Mais nous réfléchissons déjà à la suite des choses », a récemment déclaré Joe Russo à propos de leurs intentions. «Nous aimons créer des mondes, et nous préférons parier sur le côté positif et consacrer de l’énergie et du temps pour créer cet univers avant la sortie, afin que les idées soient plus pertinentes et organiques. C’est ainsi que vous construisez un récit en mosaïque plus complexe.

Alors que personne n’a encore vu L’homme gris, une préquelle dirigée par Chris Evans en tant que Lloyd Hansen semble déjà intrigante. Ancien collègue de l’espion titulaire de Ryan Gosling, l’Homme Gris, tout ce qui concerne Lloyd Hansen suggère que l’homme est violemment déséquilibré ⁠ — ce qui rend son passé d’espionnage digne d’être exploré dans une préquelle.

Bien sûr, Evans a prouvé ses talents à maintes reprises avec son travail dans l’univers cinématographique Marvel ainsi que des rôles dans des goûts de Soleil, couteaux sortis, Perce-neigeet Scott Pilgrim vs le monde, avec son personnage dans L’homme gris sonnant comme un sérieux changement de rythme pour l’acteur. « Il semble que j’ai agressivement atteint 180 [degrees] de Steve Rogers. Mais ça s’est en quelque sorte déroulé de cette façon », a récemment déclaré Evans à propos du rôle. « Ce que j’aime chez lui, c’est qu’on devrait presque craindre son sourire plus que son air renfrogné. Je pense qu’il comprend que ce qu’il fait est mauvais et nuisible, mais je pense qu’il se considère nécessaire. Il pense qu’il est un perturbateur.





L’homme gris Va exploser sur Netflix en juillet





Basé sur le roman du même nom de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris se concentre sur Court Gentry (Ryan Gosling), le mercenaire le plus qualifié de la CIA dont la véritable identité n’est connue de personne, qui découvre accidentellement de sombres secrets d’agence. Bientôt, il se retrouve poursuivi par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien collègue psychopathe, qui met sa tête à prix, déclenchant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.

Dirigé par Avengers : Fin de partie Anthony et Joe Russo, L’homme gris met en vedette Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Rege-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Billy Bob Thornton et Alfre Woodard. Le projet a reçu un budget de 200 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher jamais réalisé par le géant du streaming.

L’homme gris débarquera sur Netflix le 22 juillet 2022. Avec onze romans en L’homme gris série et avec le travail sur une suite et une préquelle déjà commencés, il semble que nous pourrions nous aventurer avec le personnage pendant longtemps.





