The Grey Man : première bande-annonce du film Netflix avec Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas

Netflix

Netflix sortira prochainement The Grey Man, l’un des paris de 2022, et ils viennent de sortir leur premier trailer officiel avec toutes ses stars. Ne le manquez pas!

©NetflixThe Grey Man : première bande-annonce du film Netflix avec Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas.

L’homme gris est l’un des grands projets du service de streaming Netflix pour cette année, puisqu’il aura une belle équipe derrière lui pour sa réalisation. Réalisé par les frères Russo, vient cette adaptation du roman du même nom de 2009 écrit par Mark Greaney avec Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas qui vient de sortir sa première preview officielle.

Sous le scénario de Christopher Markus et Stephen McFeele, le film se concentre sur Gentry de la cour (Ryan Gosling), un agent de la CIA également connu sous le nom de Sierra Six. Après s’être évadé de prison et avoir été recruté par son maître, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton)est poursuivi à travers le monde par son ancien partenaire, Lloyd Hanson (Chris Evans), qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour l’éliminer. Pour trouver son but, il aura besoin de l’aide de l’agent Dani Miranda (Ana de Armas).

C’est un projet que la plateforme avait prévu de sortir l’année dernière, mais la pandémie de Coronavirus a été un conflit majeur lorsque le tournage a commencé en 2020 et les délais ont été retardés. Après les interruptions, ils ont terminé le tournage de ce film, qui s’intitule le plus cher de l’histoire de Netflix avec un budget de 200 millions de dollars. Vous pouvez voir leur investissement dans la nouvelle bande-annonce !

Comme prévu après l’annonce en début de semaine, ce mardi les réseaux sociaux officiels du long-métrage ont publié la première bande-annonce complète. Vous y remarquerez une grande dose d’action et une participation notable d’un casting de qualité composé de Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Régé-Jean Page, Jessica Henwick, Wagner Mouse, Billy Bob Thorton, Michael Gandolfini, Sam Lerner et Robert Kazinskyentre autres.

L’homme gris devrait sortir dans certaines salles le 15 juillet et une semaine plus tard, le 22 juillet, il sera disponible sur la plateforme Netflix. Bien qu’il ne soit pas encore sorti, les attentes sont vraiment élevées, car il a été confirmé qu’une préquelle est en développement qui tournera autour du personnage de Chris Evansainsi que dans une suite avec Ryan Gosling.

