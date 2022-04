The Grey Man : nouvelles photos et date de sortie du film le plus cher de Netflix

Netflix

Netflix a publié les premières photos officielles de The Grey Man, répertorié comme le film le plus cher de Netflix. Il aura un excellent casting, que vous pouvez voir ci-dessous. A voir quand il s’ouvre !

Après sa grande étape dans l’univers cinématographique Marvel, le service de streaming Netflix embauché en 2019 le Frères Russo avec sa société de production AGBO pour la réalisation de différentes productions au sein de la société. Certains titres sont déjà sortis, mais l’attente est de plus en plus grande L’homme grisnon seulement à cause du casting de stars annoncé, mais parce qu’on savait que ce serait le film le plus cher de toute la plateforme. Nous avons déjà de nouvelles photos !

Le film sera basé sur le roman du même nom écrit en 2009 par Mark Greaney, qui au début de la dernière décennie était déjà en pourparlers pour une adaptation sur grand écran, mais n’a jamais conclu d’accord concret. Le temps a passé et en juillet 2020, il a été officiellement annoncé avec Anthony et Joe Russo dans le sens et Christopher Markus et Stephen McFeele dans le scénario. Il était prévu de commencer le tournage la même année, mais la pandémie de coronavirus l’a retardé d’un an et ils l’ont achevé en 2021 pour le sortir bientôt.

Comme expliqué, Il disposera d’un budget total de 200 millions de dollars, ce qui en fera le film le plus cher jamais réalisé en streaming., et un grand pas en avant pour que l’entreprise se consacre comme un grand producteur. Son coût est principalement dû à la production, mais aussi à son casting composé de Chris Evans, Ryan Gosling, Rege-Jean Page et Ana de Armasentre autres. Vous pouvez déjà les voir sur ces photos d’Entertainment Weekly !

« Court Gentry, un agent vétéran de la CIA, est trahi par sa propre agence, le forçant à devenir un fugitif. Lloyd Hansen, un de ses anciens collègues à l’agence, est envoyé pour le traquer », avance son synopsis officiel. Pour le moment, il n’a pas été annoncé quand sa première bande-annonce sera disponible, mais elle devrait être publiée prochainement.

+Quand The Grey Man est-il diffusé sur Netflix ?

L’homme gris Il sortira en salles le 15 juillet et une semaine plus tard, le 22 juillet, il arrivera sur la plateforme Netflix. Le reste du casting est complété par Jessica Henwick, Wagner Mouse, Billy Bob Thorton, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky, Deobia Oparei, Dhanush, Julia Butters, Alfre Woodard, Eme Ikwuakor, Scott Haze et Callan Mulvey.

