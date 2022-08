The Grey Man n’est plus: Netflix a un nouveau film le plus regardé dans le monde

in

Netflix

FlixPatrol a dévoilé le nouveau Top 10 des films Netflix et a clairement indiqué que l’engouement pour The Grey Man était terminé. Découvrez ce qui est maintenant la bande #1 !

©NetflixThe Grey Man n’est plus : Netflix a un nouveau film le plus regardé dans le monde.

Contrairement à ce qui se passe avec la série au sein du service de streaming Netflixles films conservent une caractéristique intéressante sur l’instabilité de leurs reproductions du Top 10, car il y en a peu qui génèrent une certaine fureur, comme dans le cas de alerte rouge en 2021. Dans ce cas, il est venu L’homme gris il y a quelques jours et un succès similaire était attendu, mais contre toute attente est laissé à l’écart des tendances et vient de perdre la reconnaissance d’être le film le plus choisi aujourd’hui.

C’est le long métrage le plus cher de l’histoire de la plateforme, avec un budget de 200 millions de dollars, il était donc prévu qu’il devienne un phénomène pour les abonnés, vu aussi que ses protagonistes sont renommés : Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. . Cependant, il a été confirmé que ces derniers jours a été déplacé du classement d’audience par Coeurs violets ou aussi connu sous le nom Coeurs blessés.

C’est ce que rapporte le site Internet de FlixPatrolnotant que cette production réalisée par Elizabeth Allen est maintenant Le film le plus regardé de Netflix dans le monde. C’est un film basé sur le roman homonyme de Tess Wakefield qui est sorti sur la plateforme le 29 juillet, donc cela ne fait que quelques jours depuis sa sortie et a déjà attiré l’attention des utilisateurs avec une intrigue qui comprend drame et romance. .

De quoi s’agit-il Coeurs blessés? Sa prémisse est centrée sur Cassie Salazar, une auteure-compositrice-interprète en difficulté, et Luke Morrow, un marine militaire en difficulté. Malgré leurs différences, ils décident de se marier pour les avantages militaires que le mariage implique, mais une tragédie interrompt le lien et la ligne entre ce qui est réel et ce qui est simulé commence à s’estomper.

Bien que le film soit un succès en streaming dès sa première, il faut également souligner qu’il a des critiques terribles : sur Rotten Tomatoes, il maintient une cote d’approbation de 20% avec une note moyenne de 4,8/10.. Au-delà, le public Netflix penser différemment et profiter Coeurs blessésavec Sofia Carson et Nicholas Galitzine.

