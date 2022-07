The Grey Man : les frères Russo ont prévu le rôle de Chris Evans pendant 10 ans

NETFLIX

Les réalisateurs de The Grey Man révèlent pourquoi Captain America et Lloyd Hansen sont si différents. Ce sera le nouveau personnage d’Evans sur Netflix !

©NetflixChris Evans est Lloyd Hansen dans L’Homme Gris.

Les plateformes de streaming misent chaque année sur les grandes premières. Netflix il le sait très bien, ou du moins il l’a montré avec des chars comme Nichoir, Notice Rouge Soit Ne lève pas les yeux. L’intention de continuer à battre son propre record se poursuit : le 22 juillet fera la première L’homme grisle film au budget le plus élevé de toute son histoire qui mettra en vedette Ryan Reynolds Oui Chris Evans.

C’est une pure histoire d’action qui promet de devenir une franchise avec au moins une suite. De quoi s’agit-il? L’homme gris, tel que traduit pour l’Amérique espagnole, présente Court Gentry, un agent de la CIA également connu sous le nom de Sierra Six. Après son évasion de prison et son recrutement par Donald Fitzroy -son maître joué par Billy Bob Thornton- il est poursuivi à travers le monde par son ex-partenaire Lloyd Hansen.

Auparavant, Court Gentry avait été un « le marchand de mort très apprécié de l’agence », donc Lloyd fera tout son possible pour l’éliminer. Alors que Gosling assume le rôle de Sierra Six, Evans assume cette fois le rôle de Hansen. Peu de fois l’acteur – qui a récemment brillé dans Année-lumière– a tenu le rôle de méchant. Cependant, les réalisateurs à l’origine du projet ont révélé que ils ont préparé pendant près de 10 ans ce papier.

Les cinéastes derrière le projet sont les frères russeles mêmes réalisateurs du film Univers cinématographique Marvel Quoi Captain America et le soldat de l’hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War Oui Avengers : Fin de partie. Sachant qu’Evans a occupé pendant des années le rôle de Capitaine Amérique, ils connaissent très bien le potentiel de l’interprète. En dialogue avec la BD, Joe expliqué : «Nous avons lu The Grey Man il y a des années alors que nous faisions Soldat d’Hiver et nous avons en fait fait la première adaptation entre les prises tout en le réalisant comme un film potentiel à réaliser après que nous en ayons fini”.

Mais la société de Kevin Feige avait d’autres plans : « Ensuite, ils nous ont demandé de faire Civil War puis Avengers, alors nous avons laissé cela dans le tiroir pendant quelques années ». anthony Russo a insisté : « Travailler avec Chris pendant tant d’années à travers ces quatre films sur ce personnage spécifique de Captain America était très excitant. Mais bien sûr, nous commençons à développer un sentiment que La capacité de Chris en tant qu’acteur va bien au-delà de toutes les choses merveilleuses qu’il a apportées à ce personnage. ».

Enfin, le réalisateur a révélé : « Nous voulions faire quelque chose avec lui qui l’éloignerait le plus possible de ce personnage. Je ne sais pas s’il pourrait s’éloigner davantage de Captain America que du personnage qu’il joue dans The Grey Man. » De cette façon, les frères Russo assurent qu’il s’agit d’un film qui a très peu de Marvel et de Captain America, au-delà de l’action remarquable qu’il a présentée dans ses premières bandes-annonces.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂