The Grey Man est arrivé sur Netflix : voici comment les fans de Chris Evans et Ryan Gosling ont réagi

Après tant d’attente, le film le plus cher de Netflix, L’homme gris a frappé la plate-forme avec Ryan Gosling et Chris Evans. Comment les fans ont-ils réagi à sa première?

©NetflixRyan Gosling dans L’Homme Gris

Il y a quelques heures à peine, Netflix a publié l’un des films les plus attendus par les fans : L’homme gris. Le film, mettant en vedette Ryan Gosling Oui Chris Evans, est l’un des plus chers de la plate-forme et affiche une production éblouissante. Avec une tournée phénoménale en Europe et de belles performances, le long métrage a fait sensation parmi des milliers de téléspectateurs à travers le monde.

Lorsqu’il a été confirmé que L’homme gris est entré en production, l’émotion des fans a été immense car c’était le retour de Chris Evans aux écrans et, comme si cela ne suffisait pas, jouer un méchant. De plus, le fait que l’ancien Captain America ait réussi à s’associer avec Ryan Gosling C’était un gros point positif. D’autre part, l’incorporation de Anne d’armes Oui Rege-Jean Page au casting était encore plus frappant.

À tel point que maintenant, avec sa récente première, L’homme gris Il a monopolisé les réseaux sociaux en devenant une tendance. Eh bien, les téléspectateurs de Netflix ont donné leur avis sur la première de ce film. Bien que, pour dire la vérité, ils étaient assez divisés entre ceux qui aimaient et ceux qui n’aimaient pas. Malgré tout, parmi toutes les réactions, il y en avait plus qui ont applaudi le film, notamment pour l’intrigue, faisant référence à ses acteurs.

+ Les meilleures réactions de la première de The Grey Man :

