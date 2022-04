The Grey Man, avec Ryan Gosling : intrigue et quand elle s’ouvre

Le prochain film avec Ryan Gosling vient de dévoiler ses premières images. »The Grey Man » sera la nouvelle production qui arrivera sur la plateforme Netflix, avec les frères Anthony et Joe Russo réalisation et avec un casting all-star, y compris Chris EvansAna de Armas, Régé-Jean Page, et bien sûr Gosling.

Les frères Russo sont devenus célèbres en tant que cinéastes après avoir porté l’univers cinématographique Marvel sur grand écran, des films qui ont été parmi les plus proliférants ces derniers temps au cinéma, avec plusieurs fans venant année après année pour voir la prochaine livraison de merveille. Cependant, bien qu’ils travailleront également avec Evans, plus connu pour jouer à Captain America, ils sont désormais loin de toutes les aventures de super-héros et apporteront à Netflix un thriller d’espionnage plein d’action, de trahison et de suspense.

Chris Evans jouera le méchant de ce nouveau film. /Source : Netflix



Quelle est l’intrigue de The Grey Man ?

L’histoire du nouveau film est basée sur la série de livres du même nom créée par Mark Greaney, où nous rencontrons l’agent de la CIA nommé Court Gentry, un personnage joué par Ryan Gosling. Gentry met sa vie en danger après avoir découvert des informations incriminantes au sein de son agence. Le coupable qui a placé la prime sur la tête de Gentry est le personnage de Chris Evans, Lloyd Hansen, qui était auparavant son proche partenaire dans des missions secrètes.

Gentry, également connu sous le nom de Sierra Six, sera en grande difficulté lorsque divers mercenaires commenceront à tenter de le tuer, notamment son ancien partenaire Hansen, qui fera tout son possible pour l’éliminer. Cependant, pour échapper à sa vie, il aura l’aide d’Ana de Armas, qui jouera l’agent Dani Miranda dans le film.

Ana de Armas apparaîtra comme une alliée de Ryan Gosling. /Source : Netflix



»The Grey Man », le nom sous lequel le film sera connu en Amérique latine, arrivera sur Netflix le 22 juillet et sera un grand hommage aux histoires d’espionnage, ainsi qu’à l’histoire originale du livre, en mots d’Anthony Russo lui-même :

« Nous sommes de grands fans du genre d’espionnage, et nous cherchons toujours des moyens de le peaufiner, de l’améliorer ou de l’amener dans des domaines qui semblent nouveaux. Il y avait une excellente idée au cœur de ce livre, où ce n’est pas le cas. être un espion, c’est en être la version la plus extrême, où vous devez cacher votre propre identité et vous-même ».

