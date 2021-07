The Green Knight : le réalisateur révèle ses influences pour le film

David Lowery a enfin pu sortir « The Green Knight », son dernier film réalisé sous le label de production A24, dans les salles américaines. En cela, il présente une adaptation libre de « Sir Gawain et le chevalier vert », une légende de l’Angleterre du 14ème siècle, de la mythologie autour de la figure du roi Arthur.

Dans « The Green Knight », Dev Patel incarne Gauvain, le neveu royal du roi Arthur (Sean Harris), qui est envoyé en mission pour vaincre au combat une gigantesque créature ressemblant à un arbre connue sous le nom de « The Green Knight ». Inéson.

Cette légende particulière est l’une des plus connues du folklore médiéval concernant le cycle des légendes arthuriennes, et Lowery a reçu des éloges lors de sa création pour la façon dont il a réinventé cette pièce de mythologie, en ajoutant des éléments locaux.

Très apprécié pour son travail précédent avec les cassettes « The Old Man and the Gun » et « A Ghost Story », David Lowery aurait suscité de grandes attentes en annonçant son saut dans le fantastique avec ce nouveau film, qui a profité des six précédents mois avant sa première pendant la pandémie pour apporter des ajustements à l’édition finale et ainsi améliorer le résultat.

En étant invité au programme Guest Selects d’Alamo Drafthouse, Lowery a sélectionné une série de films qu’il considère comme une inspiration essentielle pour construire son histoire, offrant de brèves annotations sur chacun d’eux, que nous présentons ci-dessous.

Dracula de Bram Stoker (1992)

Le film est visuellement incroyable, l’incroyable conception de la production de Thomas E. Sanders et la conception des costumes d’Eiko Ishioka sont accrocheuses dès le début, mais les techniques utilisées par Coppola pour raconter l’histoire sont encore plus impressionnantes.

Le cristal noir (1982)

C’est un ruban entièrement réalisé à la main. Il s’agit d’une épopée shakespearienne se déroulant dans un autre monde qui est cent pour cent fabriqué à la main et la question tactique qu’elle contient est quelque chose à laquelle j’ai toujours répondu, plus que dans tout autre film de Jim Henson.

La Passion de Jeanne d’Arc (1928)

« L’un de ces faits triviaux que j’aime dans ce film est que le film a ces décors incroyables de la France médiévale et pourtant Dreyer a choisi de les ignorer jusqu’à l’apogée du film et de raconter l’histoire entièrement avec des gros plans », note Lowery. qu’au moment du tournage de sa cassette c’est qu’il avait besoin de filmer le visage de chaque acteur au plus près pour voir leur émotion.

Marie Anoinette (2006)

J’ai utilisé ce film non pas tant comme un point d’inspiration sur le plan esthétique, mais comme un rappel que lorsqu’on traite de l’histoire, la chose la plus importante que d’être historiquement correcte est d’être émotionnellement honnête … et c’est l’une des choses que j’aime le plus à propos de ce qu’il a fait. Sofia Coppola.

Saule (1988)

Lowery révèle que l’un des ancêtres de l’idée de faire « The Green Knight » avait retrouvé ses anciennes figurines du film « Willow » de Ron Howard, et cela lui a fait naviguer la possibilité de faire un film fantastique, assurant qu’ils partagent tous les deux le même ADN.