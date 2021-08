The Green Knight d’A24 a une projection en ligne pour une nuit seulement

celui de David Lowery Le chevalier vert arrive en ligne pour une projection virtuelle d’une nuit seulement. Bien qu’il soit actuellement au cinéma, c’est une opportunité parfaite pour ceux qui veulent voir ce film mais ne se sentent pas encore assez à l’aise pour retourner au cinéma. La « Salle de projection A24 » présente Le chevalier vert le 18 août à 21 h HNE et les billets sont disponibles dès maintenant.

Comment cela fonctionnera est que vous pouvez acheter un billet en visitant le site Web, screeningroom.a24films.com. Une fois que vous avez acheté votre billet, vous pouvez regarder le film à partir de 21h via votre navigateur Web, Apple TV et Roku. Les billets coûtent 20 € chacun.

A24 a donné des instructions complètes sur le processus d’achat d’un billet sur son site Web : « Commencez par créer un compte ou connectez-vous pour parcourir nos projections. Pour acheter un billet, consultez les horaires de projection disponibles et cliquez sur « Acheter un billet ». Vous devrez entrer vos informations de carte de crédit et finaliser la caisse pour accéder à votre billet. Vous recevrez un e-mail de rappel le jour de votre projection et vous pourrez trouver vos billets sous « Mes billets » dans le menu. Vous pourrez accéder votre projection après l’heure de début désignée, et vous aurez 4 heures pour regarder le film et tout contenu bonus. »

Le chevalier vert est l’un des films les mieux notés de l’année, cependant, il n’a pas vraiment connu autant de succès au box-office. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : ce n’est pas un gros film à succès et avec l’augmentation des cas de COVID-19, les gens hésitent toujours à retourner au box-office. Au Royaume-Uni, Le chevalier vertLa sortie de a été retirée du calendrier en raison de l’augmentation des cas et il n’y a toujours pas eu d’annonce de la date de sortie de ce film en salles. Jusqu’à présent, Le chevalier vert a fait 12 €. 6 millions au box-office mondial.

Le film met en vedette Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Koeghan et Ralph Ineson. Il est basé sur un conte arthurien classique, Sir Gauvain et le chevalier vert, écrit par Gauvain Poète au 14ème siècle. Le synopsis officiel sur l’A24 se lit comme suit :

Une aventure fantastique épique basée sur la légende arthurienne intemporelle, Le chevalier vert raconte l’histoire de Sir Gawain (Patel), le neveu imprudent et entêté du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter l’éponyme Green Knight, un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gauvain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime. Le cinéaste visionnaire David Lowery propose une version fraîche et audacieuse d’un conte classique des chevaliers de la table ronde. »

La belle cinématographie dans Le chevalier vert se prête davantage au grand écran, mais en ces temps, regarder le film à la maison peut être la meilleure option pour certains. Visitez le site Web de l’A24 dès maintenant si vous souhaitez acheter des billets pour cet événement d’une nuit seulement.

