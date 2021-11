The Great Outdoors 2 est prévu avec Dan Aykroyd et le réalisateur original Howard Deutch

Nous pourrions avoir une suite à Les grands espaces. Écrit par John Hughes et réalisé par Howard Deutch, Les grands espaces est sorti en salles en 1988. La comédie bien-aimée met en vedette Dan Aykroyd et John Candy dans ce qui est certainement l’un des films les plus populaires pour les deux acteurs car le couple a si bien travaillé ensemble à l’écran.

John Candy est décédé en 1994, et il n’a jamais semblé probable que Les grands espaces aurait une suite en conséquence. Cependant, dans une nouvelle interview avec THR, Aykroyd dit que Les grands espaces 2 peut se produire après tout. Comme le dit l’acteur, il a fait équipe avec le réalisateur d’origine pour développer une nouvelle suite, surnommée Les grands hors-la-loi. Que cela se produise semble dépendre de la recherche du bon acteur pour combler le vide laissé par l’absence de Candy.

« Howie Deutch était un réalisateur vraiment amusant sur la photo. Il aimait s’occuper de Candy et moi. Howie et moi travaillons sur la suite, appelée Les grands hors-la-loi. Je recherche la figurine Candy. Il y a des noms vraiment intéressants, mais je ne peux pas dire qui. Howie et moi sommes ravis de ramener Roman en tant que stratagème de Ponzi qui victimise un agent fédéral. Qui sait? Si je trouve le bon partenaire… »

Bonne chance avec ça. Il n’y a qu’un seul John Candy et il est difficile d’imaginer le défi qu’un acteur aurait à remplir ces chaussures. Cela ne veut pas dire qu’une suite de Les grands espaces ne pouvait pas fonctionner, surtout avec Dan Aykroyd de retour à bord, mais il a tout à fait raison quand il dit qu’il a besoin du bon partenaire. Il n’y aura pas de remplaçant Candy, mais peut-être qu’un autre acteur avec quelque chose d’unique à apporter au projet pourrait aider à faire Les grands hors-la-loi un film amusant en soi.

La question de John Candy a été soulevée dans l’interview de THR alors que nous venons de dépasser ce qui aurait été le 71e anniversaire du défunt acteur. Aykroyd a également rappelé un souvenir qu’il avait de travailler avec Candy il y a de nombreuses années, qui est clairement une nuit qu’il n’oubliera jamais.

« Je me souviens d’une nuit à Second City Toronto, nous faisions ce sketch où Dave [Thomas] et j’étais ces deux flics, et nous essayions d’arrêter Candy, qui était désordonnée. Et il m’a soulevé et m’a mis sur une épaule et s’est retourné et a mis Dave sur l’autre épaule et il nous a fait tourner dans la pièce. (Rires.) Il était très fort. »

Nous savons qu’Aykroyd n’a aucun problème à reprendre les rôles de son passé. Nous nous préparons tous à le revoir dans le chasseurs de fantômes se présenter sous le nom de Ray Stantz, tel qu’il apparaît dans la nouvelle suite Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Il se présentera avec d’autres stars originales comme Bill Murray (Peter Venkman), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Sigourney Weaver (Dana Barrett) et Annie Potts (Janine Melnitz).

Chasseurs de fantômes : l’au-delà sortira dans les salles de cinéma le 19 novembre. Vous pouvez également regarder Les grands espaces en streaming sur Hulu et vous pouvez lire l’interview complète de Dan Aykroyd au Hollywood Reporter.

Sujets : Les grands espaces