The Great League of Legends: Wild Rift disponible sur mobile

League of Legends: Rift sauvage Il était finalement prévu d’entrer dans sa version bêta ouverte pour ceux des Amériques le 29 mars. Cependant, il semble que le développeur Jeux anti-émeute Il a basculé le commutateur un peu plus tôt et a provoqué l’arrivée précoce de la version mobile dudit MOBA.

Oui, League of Legends: Wild Rift est désormais techniquement disponible sur l’App Store et sur Google Play et peut être téléchargé dès maintenant. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont noté que le jeu était disponible pour être ajouté à leur propre bibliothèque d’applications cet après-midi un peu plus tôt que prévu.

En fait, je l’ai vérifié moi-même pour m’assurer que ces affirmations étaient vraies et absolument vérifiées.

Les serveurs semblent être en direct pour League of Legends: Wild Rift un jour plus tôt également, ce qui signifie que vous pouvez faire tourner les choses ce soir si vous le souhaitez.

Riot n’a pas expliqué pourquoi il avait décidé de faire la version bêta ouverte du MOBA mobile était disponible à l’avance, mais je suis sûr que de nombreux fans qui attendaient le titre ne se plaignent pas du tout.