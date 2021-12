The Great lance une deuxième saison plus profonde avec des alliances inattendues

Concernant la royauté, il existe de nombreuses séries, films et documentaires. Mais, en général, le ton qui est choisi pour raconter ces histoires est généralement dramatique et dans plusieurs cas plutôt historique. Le grand Il entre dans ce monde par une porte différente et, en fait, très originale puisqu’il choisit la comédie satirique pour présenter une royauté grossière, violente et même bizarre, bien que ridiculement drôle.

Ce n’est pas un hasard si le cerveau derrière ce travail magistral est Tony Mcnamara, le scénariste australien qui a écrit Le favori, film réalisé par Yorgos Lanthimos et mettant en vedette Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weiz.

Dans cette série pour Starzplay, McNamara choisit de raconter l’histoire d’une jeune française nommée Catherine, qui épouse le roi de l’Empire russe. Digne d’une imagination incroyable et d’un idéalisme qui se démarque par ses pores, la jeune femme se croit devant l’amour de sa vie, mais à la seconde où elle le rencontre elle se rend compte que cet homme nommé Peter n’est rien de plus qu’un être méprisable.

Cependant, le rencontrer lui fera comprendre qui elle est vraiment. C’est un parcours intéressant car à la fin de la saison, Catherine révèle ses atouts et la bravoure dont elle est faite. StarzPlay présente la deuxième saison de l’émission et nous vous expliquons ici pourquoi vous ne devriez pas manquer un seul chapitre.

+ Le retour de The Great sur StarzPlay

Le premier versement s’est terminé avec Catherine faisant son travail. Après plusieurs tentatives pour se débarrasser de Peter, son mari, elle parvient enfin à lui ravir le trône de la manière la plus risible qui soit. En attendant désormais son premier enfant avec lui, la jeune femme devient la nouvelle reine de Russie. Mais toutes les promesses qu’il s’est engagée à tenir, y compris faire de la Russie un pays de plus en plus égalitaire, ne seront pas faciles du tout.

En effet, Catherine devra non seulement faire face aux plaintes de son mari, mais aussi à celles de la société elle-même et, bien sûr, des plus hauts membres de la royauté. Et il y a plus. Car cette saison sa mère arrivera au pays et, d’ailleurs, ne lui facilitera pas les choses non plus.

Oui il faudrait définir cette nouvelle saison de Le grand en deux mots, cela pourrait être profond et inattendu. Profond, car dans chaque chapitre, les personnages montrent de plus en plus quelles sont leurs véritables motivations et, en quelque sorte, révèlent une autre facette de leurs rôles principaux.

Bien sûr, dans le cas de Catherine et Peter, ils seront tous les deux parents. Cela n’en sera pas moins pour leur vie bien remplie et confrontée, car à plus d’une occasion, ils verront que leurs plans ne peuvent pas être exécutés comme ils le souhaitent. D’une manière ou d’une autre, les côtés les plus humains et imparfaits des deux sont reflétés.

D’un autre côté, Catherine, toujours dévastée par la perte de Leo, aura l’air plus confiante et plus puissante que jamais. Et bien sûr, aussi prêt à tout, même avec les obstacles qu’il possédera. En outre, le grand 2 C’est surprenant car, oui, vous aurez des moments vraiment inattendus. Il y aura des personnages qui s’uniront dans des alliances que peu auraient pu prévoir et qui, soit dit en passant, seront plus qu’intéressantes.

Dans le même temps, le casting reste l’un des points forts de la série. Elle Fanning et Nicholas Hoult ils ont continué à donner des interprétations luxueuses avec leurs personnages intelligents mais surtout spirituels. En outre, Gwilym Lee, Phoebe Fox, Adam Godley, Sacha Dhawan et Belinda Bromilow ils reviennent avec leurs personnages d’une manière phénoménale. L’incorporation de Gillian Anderson en tant que mère de Catherine, elle sera également un acteur clé dans ce film et un excellent choix.

Comme la saison précédente, le grand 2 a 10 chapitres d’une heure. Il sortira sur l’écran de StarzPlay ce dimanche 19 décembre dans toute l’Amérique latine et l’Espagne, et un épisode pourra être vu chaque semaine.

