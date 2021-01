‘The Great Gatsby’ aurait une nouvelle série en développement

Villeroy & Boch villeroy boch Coupe à fruits en porcelaine Artesano Original 55 x 17 cm - Blanc

Coupe à fruits de la collection Artesano Original. Il s'agit d'une nouvelle série à succès de Villeroy & Boch en porcelaine Premium. Artesano Original se compose d'un mélange de matériaux naturels tels que la porcelaine, le bois d'acacia et l'ardoise. La vaisselle a un design unique et classique avec un look