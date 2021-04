The Great Ace Attorney Chronicles amène des batailles judiciaires historiques sur PS4 cet été

La série Ace Attorney est enfin arrivée sur PlayStation avec la trilogie Phoenix Wright, mais que faites-vous une fois que vous avez terminé? Si vous recherchez plus de drames dans la salle d’audience, vous avez de la chance: Capcom vient d’annoncer The Great Ace Attorney Chronicles pour PS4, qui arrivera dans le monde entier le 27 juillet.

Cela n’est pas une énorme surprise; le jeu a été divulgué dans le cadre de l’attaque contre l’éditeur, et a ensuite été repéré sur le site Web de classement taïwanais. Alors, de quoi s’agit-il? The Great Ace Attorney Chronicles apporte pour la première fois deux titres auparavant réservés au Japon en Occident, regroupant la paire de romans visuels dans un seul paquet.

Il ramène la formule bien-aimée de Phoenix Wright dans le temps, à la suite de l’ancêtre de l’avocat aux cheveux hérissés, Ryunosuke. Il voyage de son Japon natal en Europe, où il rencontre toutes sortes de personnages étranges et merveilleux et défend ses clients dans 10 procès à travers les deux jeux.

Plus que simplement porter les deux titres sur PS4, la collection ajoute quelques extras. Un mode histoire en option supprime le défi et vous permet de profiter du récit sans stress. Il y aura également une galerie d’œuvres d’art à parcourir avec les commentaires du directeur artistique, et vous pourrez basculer entre le dialogue anglais et japonais.

Nous sommes impatients de les vérifier. Êtes-vous impatient de jouer à The Great Ace Attorney Chronicles? Faites votre cas dans la section commentaires ci-dessous.