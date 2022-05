‘The Gray Man’, avec Ryan Gosling et Chris Evans présente sa première bande-annonce

Le prochain thriller d’action de Netflix aura Chris Evans ciselure Ryan Gosling à mort, comme on peut le voir dans la première bande-annonce de ‘‘The Gray Man ». Le film est basé sur un roman de 2009 créé par Mark Greaney, où l’agent le plus qualifié de la CIA; Connu sous le nom de Court Gentry, il est contraint de fuir après avoir découvert les sombres secrets de l’agence. Les choses se compliquent lorsque Gentry, joué par Gosling, est ciblé et traqué par plusieurs assassins internationaux, dont son ancien partenaire Lloyd Hansen, joué par Evans.

Le projet a été mis en développement par la société de production New Regency en 2011, avec Brad Pitt en vedette et James Gray prêt à réaliser le film. Cependant, Gray et Pitt ont tous deux quitté le projet, l’actrice Charlize Theron étant même attachée à jouer dans une version de l’histoire échangée entre les sexes chez Sony Pictures en octobre 2015, mais cela n’a abouti à rien de concret.

‘The Gray Man‘ a de nouveau vu le jour lorsque Netflix a révélé en juillet 2020 qu’il travaillait sur une nouvelle adaptation du film, avec Gosling et Evans dans les rôles principaux. Il a également été annoncé que Anthony et Joe Russo dirigerait le film, avec un scénario de Joe Russo, Christopher Markus et Stephen McFeely. Le film aura un budget de production de 200 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher jamais réalisé par Netflix.

Joe Russo a déclaré que »The Gray Man « a été développé comme le premier volet d’une plus grande franchise. « L’idée est de créer une franchise et de construire tout un univers », a-t-il déclaré lorsqu’il a abordé le projet pour la première fois. Il a ensuite été annoncé qu’une préquelle et une suite seraient en développement très tôt sur Netflix en mai 2022.

En plus de Gosling et Evans, »‘The Gray Man » stars Ana de Armas comme Dani Miranda, Regé-Jean Page comme Denny Carmichael, Billy Bob Thornton comme Donald Fitzroy et Alfre Woodard comme Maurice Cahill avec Jessica Henwick, Wagner Moura et Dhanush dans des rôles non divulgués. Le film sera disponible sur la plateforme Netflix à partir du 22 juillet.