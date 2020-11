The Good Life arrive sur PC et consoles à l’été 2021

Le jeu, financé sur Kickstarter, voit la lumière au bout du tunnel

The Irregular Corporation annonce qu’elle modifiera La belle vie, le prochain RPG freestyle de White Owls Inc. Une toute nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui révèle le look repensé d’un jeu qui a été microfinancé l’année dernière avec un grand succès sur Kickstarter, grâce à plus de 12 000 fans. Développé par SWERY, La belle vie Il sortira à l’été 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site Internet. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse Cosmocover