The Good Doctor Spinoff Series Le bon avocat en préparation chez ABC

Avant la première de la saison 6 sur ABC, il a été annoncé que Le bon docteur obtiendra une série dérivée. Basé sur la série sud-coréenne du même nom, Le bon docteur a été créée pour la première fois sur ABC en 2017. Mettant en vedette Freddie Highmore en tête, la série a été acclamée et débutera sa sixième saison à venir le 3 octobre 2022.

Par date limite, il y a des plans en place chez ABC pour un spin-off à développer appelé Le bon avocat. À ce qu’il semble, l’émission fera sortir l’histoire de l’établissement médical et la fera entrer dans la salle d’audience en tant que drame juridique. Word is the series suivra un personnage nommé « Joni » en tant qu’avocat titulaire ainsi qu’un autre personnage nommé « Janet ». Les deux devraient apparaître dans l’épisode 613 de Le bon docteurcet épisode servant de pilote de porte dérobée pour Le bon avocat. Le casting serait en cours pour Joni et Janet.

Le bon avocat sera écrit par Le bon docteur les showrunners David Shore et Liz Friedman. Deadline a également divulgué quelques détails sur Joni, le personnage principal de la série, un brillant avocat d’une vingtaine d’années qui lutte contre le TOC. Vous pouvez lire ces informations ci-dessous.

« Relativement nouvelle dans son cabinet d’avocats haut de gamme, Joni, qui est drôle, enthousiaste, consciente d’elle-même et un peu anxieuse, fait partie de l’équipe de défense juridique de Shaun (Highmore). Malgré ses études de droit et son examen du barreau, les symptômes du TOC de Joni prennent un lourd tribut sur sa vie personnelle et professionnelle. Vivant avec le TOC, Joni n’a jamais voulu être traitée différemment et est souvent gênée par ses symptômes. Elle est une grande avocate mais a été forcée de menacer de poursuivre le cabinet (pour avoir violé les Américains avec Loi sur les personnes handicapées) lorsqu’ils ont essayé de la licencier à cause de ses comportements particuliers. »

Un autre personnage principal sera Janet, une avocate respectée et associée du cabinet qui a « un intellect féroce et un esprit sec et rapière ». Janet et Joni jouent un rôle dans la nouvelle série similaire tout en étant simultanément différent de la dynamique entre Shaun et le Dr Glassman (Richard Schiff) dans Le bon docteur. Vous pouvez en savoir plus sur le personnage de Janet ci-dessous, par date limite.

« Une vétéran chevronnée, Janet a représenté le Dr Glassman dans plusieurs affaires juridiques au cours des 30 dernières années, alors Glassman se tourne vers elle pour représenter son protégé Shaun. Ayant tout vu, Janet a développé un côté cynique, ce qui a contribué à sa tentative. pour renvoyer Joni. Mais quand Shaun déclare qu’il veut que Joni le représente, Janet est obligée de donner à Joni la corde pour éventuellement les pendre tous les deux.

Le bon avocat rejoint de nombreux drames juridiques

abc

Nouvelles de Le bon avocat happening arrive une semaine après la finale de la série d’une autre série dramatique juridique acclamée, Tu ferais mieux d’appeler Saul. Pendant ce temps, cette semaine a également vu la première de la comédie juridique d’une demi-heure She-Hulk : avocate sur Disney+. Récemment, le drame juridique coréen Procureur extraordinaire Woo a également été créée sur Netflix, et bien que cette série ait un concept similaire, Deadline rapporte que Le bon avocat était déjà en développement avant l’arrivée de cette émission.

ABC n’a pas encore fourni de commentaire officiel sur Le bon avocat. Pour ce qui est de Le bon docteurles fans peuvent attendre que la série revienne le 3 octobre 2022, avec la première de la saison 6.