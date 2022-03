« The Good Doctor » : Shaun et Lea, une séparation inévitable

La deuxième partie de la cinquième saison de « Le bon docteur » a été créée le lundi 28 février 2022 et le sort de la relation entre Shaun Murphy (Freddie Highmore) et Lea Dilallo (Paige Spara) a finalement été révélé après La star du drame médical d’ABC annule son mariage dans l’épisode précédent.

Dans ‘Rebellion’ (5×08), Shaun est obligé de confronter Lea à propos de leur relation et de déterminer ce que cela signifie vraiment pour elle. Pendant ce temps, l’équipe discute de chirurgie plastique et Lim espère révéler la dissimulation par Salen de la mort d’un bébé.

Lorsque Shaun dit à Lea qu’ils ne peuvent pas se marier, elle essaie de le convaincre qu’ils peuvent trouver un moyen de résoudre leurs problèmes, mais Murphy se lève pour aller aux urgences.

LA SÉPARATION DE SHAUN ET LÉA

À la fin du huitième épisode de la cinquième saison de « Le bon docteur», après avoir entendu l’histoire déchirante de Phil, un patient arrivé par accident de voiture, Shaun rentre chez lui et dit à Lea qu’il ne veut pas annuler leur mariage et qu’ils sont bons l’un pour l’autre.

Cependant, une question renverse la situation et met fin à leur relation. Murphy dit qu’elle lui pardonne d’avoir changé ses scores, mais a besoin de savoir si elle pense qu’il n’est pas assez bien pour elle, puisqu’il lui a dit une fois qu’ils ne pouvaient pas avoir de relation avec lui à cause de son TSA.

Bien sûr, cette question blesse Lea, qui explique que c’était il y a longtemps. « Es-tu en train de me dire sérieusement que tu ne vois pas de différence dans ce que je ressens pour toi ? Que je n’ai pas grandi du tout ? Que notre relation n’a pas grandi?», s’exclame-t-il.

« Tout ce que j’essayais de faire était d’aider quelqu’un que j’aime, d’être là pour toi comme tu l’as été pour moi, mais tu ne sembles pas le voir de cette façon, peu importe combien de fois j’ai essayé. Est-ce que chaque erreur que je fais va être quelque chose que tu retiendras contre moi pour toujours ?« , il ajoute.

Shaun essaie de recoller les morceaux en répétant que tout est pardonné, mais Lea n’a plus besoin de son pardon. « Ce que tu dis, c’est que je ne suis pas assez bien pour toi. Et si c’est ce que tu ressens, alors peut-être qu’on ne devrait pas se marier. Et peut-être que nous ne devrions même pas vivre ensemble», indique-t-il avant de partir.

Le huitième épisode de la cinquième saison de « Le bon docteur» se termine avec Lea en pleurs dans sa voiture et Shaun allongé sur le canapé, déplorant la fin de leur relation. Que va-t-il se passer dans le prochain chapitre ? Vont-ils se réconcilier ou la fin finale ?

LIM TENTATIVE D’EXPOSER SALEN

Après que Salen ait payé la mère du bébé pour poursuivre l’hôpital pour négligence et forcé le pharmacien Dr Fremes à démissionner après avoir signé un accord de non-divulgation, Lim tente de prouver la culpabilité de son nouveau patron.

Mais au final Fremes a préféré garder l’indemnisation et ne rien dire contre Salen. De plus, il l’a informée des plans de Lim, qui déclencheront une guerre entre le PDG et le chef de la chirurgie à Saint-Bonaventure.