The Good Doctor Saison 6 : Tout ce que l’on sait

Après la fin passionnante et alarmante du cinquième saison de « The Good Doctor »fans du drame médical ABC, demandent déjà tous les détails du sixième volet, qui a été confirmé en mars 2022 et comportera deux épisodes supplémentaires, ce qui en fait la saison la plus longue à ce jour.

Dans la finale, Shaun et Lea décident d’avoir un mariage discret et sont agréablement surpris par le soutien qu’ils reçoivent de leurs amis à l’hôpital, tandis qu’Asher a du mal à accepter que lui et son père ne se comprennent peut-être jamais vraiment. .

De plus, l’ex-petit ami violent de l’infirmière Villanueva, Owen, est entré dans Saint-Bonaventure avec des mensonges et a poignardé le Dr Audrey Lim. Que lui arrivera-t-il? D’autre part, Morgan envisage un poste d’assistant à New York, sa relation avec Park va-t-elle prendre fin ?

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « THE GOOD DOCTOR » ?

Pour l’instant, on sait que la sixième saison de « Le bon docteur» comprendra un saut dans le temps. De plus, le producteur exécutif David Shore a taquiné dans une interview avec TVLine que le premier épisode du prochain épisode « il y a beaucoup d’intensité et de plaisir, mais c’est difficile car ce sont les conséquences immédiates [desde el final]… Le voyage de Lim va jouer un rôle important, nous avons de bonnes choses prévues pour Glassman et bien sûr. Bien sûr, rien que du bonheur conjugal pour Shaun et Lea.”.

Concernant Lim, il a indiqué : «C’est un personnage si fort, et la défier physiquement semble très intéressant. Cela fait partie de l’attrait de la plupart de nos histoires d’une certaine manière : défier nos personnages et mettre des obstacles sur leur chemin qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir surmonter. Nous sommes tous confrontés à divers défis dans la vie. La façon dont nous y répondons est le véritable test de notre caractère.”.

Il a également parlé des défis auxquels Shaun Murphy (Freddie Highmore) devra faire face dans la sixième saison de « Le bon docteur”. « Il a montré qu’il pouvait diriger une opération chirurgicale, mais c’est une question technique. Il y a des choses émotionnelles qui vont avec, et des choses interpersonnelles qui vont avec, qui sont plus difficiles quand il n’y a personne derrière. [para tomar] La décision finale. Être assistant est différent d’être résident senior d’une manière que Shaun n’avait pas nécessairement anticipée. Votre rôle de superviseur vous mettra immédiatement au défi. Et, bien sûr, il est marié. c’est différent aussi« , a-t-il pointé.

Lim au mariage de Shau et Lea. Que va-t-il lui arriver dans la saison 6 de « The Good Doctor » ? (Photo : ABC)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE GOOD DOCTOR 6″

Freddie Highmore dans le rôle du Dr Shaun Murphy

Paige Spara comme Léa Dilallo

Richard Schiff comme Dr Aaron Glassman

Hill Harper dans le rôle du Dr Marcus Andrews

Yun Lee comme Dr Alex Park

Fiona Gubelmann comme Dr Morgan Reznick

Christina Chang comme Dr Audrey Lim

Noah Galvin comme Dr Asher Wolke

Elfina Luk comme Dalisay Villanueva

Bria Samone Henderson dans le rôle du Dr Jordan Allen

Brandon Larracuenta comme Daniel (nouveau personnage)

Savannah Welch comme Danica (nouveau personnage)

Fiona Gubelmann va-t-elle dire au revoir à Morgan Reznick dans la sixième saison de « The Good Doctor » ? (Photo : ABC)

QUAND SERA LA SAISON 6 DE « THE GOOD DOCTOR » PREMIÈRE?

La sixième saison de « Le bon docteur” n’a toujours pas de date de sortie précise dans abcmais normalement, les nouveaux épisodes du drame médical commencent entre septembre et octobre, de sorte que les nouveaux épisodes pourraient être diffusés à partir de fin septembre 2022.