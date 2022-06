The Good Doctor, saison 5 vol 2 : date de sortie sur Prime Video

Première vidéo

La finale de la saison cinq de Le bon docteur est sur le point d’arriver sur Amazon Prime Video. Quand est-ce que ça sort ?

©ABCFreddie Highmore dans Le bon docteur

Ces dernières années, les séries médicales ont pris une certaine place sur les plateformes numériques. Parmi eux se trouve Le bon docteurune bande originaire d’ABC qui, lorsqu’elle est arrivée à Amazon Prime Vidéo, a traversé les frontières pour sa belle et agréable parcelle. L’histoire suit Shaun Murphy, un jeune médecin interprété par Freddie Highmore dans son cheminement pour devenir un grand neurochirurgien.

Cependant, sur le chemin de l’ascension de sa carrière Shawn Murphy Il traverse différentes difficultés et discriminations pour avoir l’autisme et le syndrome du savant, mieux connu sous le nom de syndrome du sage. Sans aucun doute, c’est une intrigue émouvante et captivante qui a captivé plus d’un spectateur. C’est pourquoi la production continue de choisir de renouveler Le bon docteur et la série a déjà cinq saisons à son actif.

Et, bien que tout indique que le sixième sera le dernier, la rage sur Le bon docteur ne s’arrête pas. En fait, c’est pour cette raison même que les fans viennent de recevoir certaines des meilleures nouvelles : Prime Video présentera de nouveaux épisodes. Après le lancement de la première partie de la cinquième édition, les téléspectateurs étaient impatients d’en savoir plus et, enfin, cette possibilité sera donnée puisque le service à la demande ajoute à nouveau de la fiction à son catalogue.

Ce sera le 15 juillet prochain, dans quelques jours, quand Le bon docteur retour à Prime Video avec plus d’émotions de Shaun Murphy. Une fois de plus freddie highmore il se mettra dans la peau du protagoniste en étant accompagné de ses grands compagnons. Aussi, à cette occasion, les prochains épisodes auront un fait qui passionnera la majorité : un retour très spécial se produira dans l’histoire.

Le synopsis officiel de Prime Video indique : «Le Dr Shaun Murphy est obligé de confronter Lea à propos de leur relation et de déterminer ce que cela signifie vraiment pour elle. Alors que le Dr Lim tiendra Salen responsable de l’erreur qui a conduit à la mort d’un bébé. De plus, nous verrons un grand retour”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂