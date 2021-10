« The Good Doctor »: Pourquoi le Saint-Bonaventure pourrait licencier Shaun

La cinquième saison de « Le bon docteur« A commencé avec l’introduction d’un nouveau personnage qui pourrait compliquer les choses pour Shaun et le reste des médecins de Saint-Bonaventure. Bien que Salen Morrison (Rachel Bay Jones) soit arrivée à l’hôpital en tant que patiente vers la fin de l’épisode, il a été révélé qu’elle était la nouvelle propriétaire du centre et que c’était une façon de mettre les médecins à l’épreuve.

Bien sûr, cela signifie plusieurs changements pour l’équipe médicale, qui n’aura d’autre choix que de s’adapter, cependant, étant donné que Shaun Murphy (Freddie Highmore) déteste qu’ils modifient leur routine, ce sera un véritable défi de travailler avec Salen Morrison.

En avant-première du dernier chapitre de la cinquième saison de « Le bon docteur« Il est démontré que le chirurgien principal souffre d’une crise d’angoisse après l’arrivée de son nouveau patron, en plus, l’organisation du mariage va aggraver son stress.

En fin de compte, Shaun affrontera Morrison pour avoir apporté trop de changements sans en parler à personne. Apparemment, le nouveau propriétaire du Saint-Bonaventure n’est pas content de la réaction de Murphy, cela signifiera-t-il le limogeage du médecin autiste ?

QU’ARRIVERA-T-IL AU RESTE DU ST. BON AVENTURE ?

Comment les autres médecins réagiront-ils aux changements de Morrison ? « Jordan est un entrepreneur. Elle s’intéresse à l’innovation et est experte en technologie, donc avec les nouvelles idées que Salen apporte à l’hôpital, Jordan est prêt à jouer.« Bria Samoné Henderson, l’actrice qui joue le Dr Jordan Allen, a déclaré à TVLine dans »Le bon docteur”.

« Jordan aime vraiment la nouveauté, la rapidité, le rythme rapide de l’acquisition… Je pense qu’il est tout à fait d’accord« Il ajouta.

De son côté, Noah Galvin, qui incarne Asher Wolke dans le drame médical de abc, est sceptique quant à ce que Salen et Ethicure Medical essaient de réaliser. « Votre première réaction à l’acquisition et à Salen n’est pas nécessairement positive.”.

« Asher vient d’un monde où il a été forcé de croire des choses et a appris un ensemble très spécifique d’idéaux. Ainsi, tout ce qui semble prohibitif à la libre pensée, votre désir de vivre votre propre vie et d’avoir la plus grande liberté d’action possible, tout ce qui met ces choses en doute, sera immédiatement hésitant et prudent.« , a-t-il souligné.