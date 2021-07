The Good Doctor : l’hôpital existe-t-il ?

Dans la dernière fois et après la fureur générée par le Dr House, la série de médecins n’a cessé de croître. Et, l’un d’eux est Le bon docteur, la bande avec Freddie Highmore qui, après quatre saisons réussies sur Amazon Prime Video, a maintenant été ajoutée au catalogue Netflix en Espagne et, petit à petit, commence à se développer dans le monde.







Cependant, au-delà du niveau des acteurs de Le bon docteur, Il y a un autre membre fondamental de l’équipe qui n’est joué par aucun acteur et ce n’est ni plus ni moins que l’Hôpital San José St. Bonaventure. C’est dans ce lieu, situé en Californie, que se déroulent toutes les aventures de Shaun Murphy, qui y est envoyé pour mener à bien sa Résidence.

D’après ce qui se passe dans l’intrigue de la série, ce centre médical a été fondé par le grand-père de Jessica Preston, l’avocate de l’hôpital et vice-présidente de la gestion des risques du centre, un personnage qui est interprété par Beau Garrett. Immense dans toutes ses salles, cet hôpital s’occupe de toutes les pathologies existantes et, généralement, c’est Murphy qui parvient à résoudre les urgences.

Le bon docteur. Photo : (ABC)



Mais, vu le nombre de fans que compte cette fiction, beaucoup d’entre eux se demandent si cet hôpital californien existe vraiment. Cependant, malgré le désir des adeptes de Le bon docteur, la réponse est non, mais le bâtiment utilisé pour les prises de vue extérieures du Saint-Bonaventure est l’hôtel de ville de Surrey au Canada.

Et, dans ce même espace, différents tournages sont réalisés, comme ceux de Virgin River, la ville dans laquelle il se déroule. Un endroit pour rêver. Bien que, même si l’hôpital soit fictif, il existe un centre médical à San José qui a beaucoup en commun avec ce que l’on voit dans la fiction appelé L’hôpital du bon samaritain, qui est considéré comme le meilleur centre pour accoucher. .