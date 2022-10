The Good Doctor : la production a révélé l’avenir de la série Freddie Highmore

abc

La série Freddie Highmore en est déjà à sa sixième saison et beaucoup se demandent si ce sera la dernière. Que dit la fabrication ?

©IMDBFreddie Highmore dans Le bon docteur

En 2017, ABC a surpris ses téléspectateurs avec la première de Le bon docteur. Cette série, bien qu’il s’agisse d’un drame médical typique, la réalité est qu’elle a une approche complètement différente. En effet, cette production suit la vie de Shaun Murphy, un médecin en exercice, qui parvient à surmonter toutes les adversités. Après avoir fait face à diverses critiques et agressions, qu’il a reçues parce qu’il souffre de troubles du spectre autistique, il démontre sa capacité.

Parce que, s’il y a quelque chose à souligner à propos de Le bon docteur c’est qu’il a apporté à la mémoire collective le Syndrome du Savant, plus connu sous le nom de syndrome du sage. C’est pour cette raison que la série est rapidement devenue une rage. De plus, depuis son arrivée sur Prime Video, il a réussi à franchir les frontières en captivant des milliers de personnes. D’ailleurs, la grande preuve en est qu’il en est déjà à sa sixième saison.

Cependant, il y a quelque chose qui inquiète les fans plus que prévu. La réalité est que le renouvellement n’a pas encore été confirmé et, pour le moment, il n’y a aucune nouvelle à ce sujet. Tant de gens soupçonnent que les épisodes nouvellement publiés pourraient être les derniers. La plupart espèrent toujours que non et quefreddie highmore reviens pour une nouvelle édition. Bien sûr, pour le moment, ce n’est pas confirmé, mais la réalité est qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Pour cette raison, Simran Sethi, vice-président exécutif de la programmation et de la stratégie de contenu chez ABC, a fait des déclarations qui ont enthousiasmé les fans, bien qu’il n’ait pas fini de clarifier l’avenir de la série. « Ce n’est pas encore une décision que nous avons prise. The Good Doctor est une très bonne série. Je pense donc que cela fait définitivement partie de notre stratégie.», a-t-il commencé à expliquer.

Ensuite, il s’est penché sur les retombées et a évoqué la possibilité de continuer avec la série originale. « Créer ces mondes qui peuvent se déplacer entre les émissions est notre objectif, mais cela dépend vraiment de la qualité d’exécution des émissions particulières et de l’équipe de rédaction.« , il a déclaré. Avec cela, il a précisé que, bien que rien ne soit encore définitif, ils anticipent le succès de la bande et pourraient continuer à en tenir compte.

Ceci, bien sûr, soit pour ses retombées, soit pour une septième saison. Il faut rappeler qu’il a déjà été confirmé que l’univers de Shaun Murphy s’agrandit avec une nouvelle production. Cette bande s’appellera Le bon avocat et, apparemment, la première du chapitre pilote aura lieu à un moment donné de la sixième édition.

