« The Good Doctor »: la fin de la guerre de Saint-Bonaventure contre Salen Morrison

Dans le dixième chapitre de la cinquième saison de « Le bon docteur», après que Lim ait rassemblé ses « Magnificent Seven » et Shaun démissionne de Saint-Bonaventure, Salen prend des mesures extrêmes. De plus, l’équipe traite un patient transplanté du foie dont le donneur d’organes lui a, sans le savoir, donné un cancer.

« Cheat Day » (5×10) commence avec Glassman et Lea essayant de convaincre Shaun Murphy (Freddie Highmore) de retourner à l’hôpital. Ils réussissent finalement en révélant qu’ils ont parlé à un journaliste d’investigation et le médecin annule le rendez-vous du patient de Morgan pour annoncer son retour.

Salen a évidemment l’intention de l’expulser, mais Shaun lui rappelle que cela nuirait aux relations publiques de l’hôpital. Cependant, ils ne peuvent pas utiliser le même argument pour empêcher Lea et Glassman d’être licenciés.

Glassman convainc Shaun de retourner à l’hôpital (Photo : The Good Doctor/ABC)

LIM ET SES ALLIÉS ONT-ILS RÉUSSI À BATTRE SALEN ?

Mais ce n’était pas la seule chose que Salen a faite dans le dixième épisode de la cinquième saison de « Le bon docteur» afin de ne pas perdre face à Lim et ses alliés. Il a également menacé de mettre fin à la carrière chirurgicale naissante d’Asher, mais rien de tout cela n’était suffisant pour gagner.

En réponse aux actions de Morrison, Shaun décide de dénoncer son nouveau patron lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, peu importe comment cela pourrait affecter sa résidence. Par solidarité avec ses collègues décédés, Park démissionne et convainc Morgan de rejoindre la « résistance ».

Bien que Morgan ne semble pas vouloir risquer sa carrière, elle a finalement soutenu son petit ami et ses collègues. Il a même partagé avec Park la lettre qu’il a écrite à Nira, la patiente à qui il a menti à propos de son traitement au début de la cinquième saison de « Le bon docteur”.

Mais la défaite de Salen est inévitable lorsque son seul allié, Andrews, lui tourne le dos et lui dit qu’il devra le faire tomber avec les autres, ne laissant à Morrison d’autre choix que de reculer.

Mais Lim a-t-elle retrouvé son poste de chef de la chirurgie ? Glassman est-il retourné à l’hôpital ? Salen Morrison a-t-il vraiment été vaincu et la guerre terminée ? Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de la cinquième saison de « Le bon docteur” ?