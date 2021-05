The Good Doctor est renouvelé pour la saison cinq: Quand est-ce que c’est la première?

Les drames médicaux ont réussi à gagner une grande popularité parmi les téléspectateurs, depuis le succès que Grey’s Anatomy a toujours, le même réseau ABC a donc décidé de lancer une autre série de caractéristiques similaires: Le bon docteur. Cette émission lancée en 2017, qui en est actuellement à sa quatrième saison, bénéficie d’un grand soutien des fans, donc Il vient d’être renouvelé pour une livraison supplémentaire: quand arrive-t-il?

Le spectacle suit le jeune chirurgien d’une petite ville souffrant du syndrome de Savant, qui déménage pour travailler dans le service de chirurgie de l’hôpital San José Saint-Bonaventure. Bien qu’il n’ait pas eu une bonne enfance et des difficultés à s’identifier, il se lie d’amitié avec le Dr Aaron Glassman, qui l’aide à entrer dans l’établissement dans le but principal de sauver des vies..

Selon le rapport des médias américains Date limite, la rénovation était quelque chose de prévisible, car se classe actuellement comme l’émission numéro un du créneau horaire du lundi 22 h 00 avec un total de 7,1 millions de téléspectateurs. De plus, une autre des impulsions était que ABC n’a pas encore décidé de faire une saison 18 de Grey’s Anatomy, il a donc décidé de continuer à parier sur son autre grande production.

Depuis le réseau de télévision propose également des données telles qu’un une note de 2,98 cette saison après 35 jours de visionnage différé sur les plateformes linéaires et numériques, 397% de plus que sa moyenne en direct, chez les adultes de 18 à 49 ans. Enfin, ils ont dit que La série a attiré un total de 12,1 millions de téléspectateurs après ses 35 premiers jours de lecture sur différents flux., comme Amazon Prime Video, où vous trouverez la partie 1 avec 11 épisodes sur 20.

+ Quand a lieu la cinquième saison de The Good Doctor?

On le sait, la quatrième saison est en cours de diffusion, qui a été affectée par la pandémie de coronavirus et est arrivée en novembre 2020, deux mois plus tard que prévu aux États-Unis. Si l’on passe en revue les dates de sortie de chacune des livraisons, on constate qu’elles arrivent exactement un an plus tard, moins cette dernière en raison de Covid-19, donc il faut attendre la cinquième saison de The Good Doctor pour la dernière partie de cette 2021, entre octobre et décembre.