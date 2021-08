The Good Doctor a presque perdu Freddie Highmore

Ce même mois, Netflix d’Espagne a présenté les trois premières saisons de Le bon docteur, mais même ainsi, la série compte déjà quatre éditions et présentera bientôt la cinquième sur ABC, une chaîne dont elle est originale. Et, bien qu’il y ait de nombreuses raisons qui font de cette production une série extraordinaire, la performance de Freddie highmore en tant que protagoniste principal, il est digne d’admiration.







Freddie highmore, dont on se souvient pour être le garçon de Charlie et la chocolaterie et aussi pour avoir participé à Motel Bates, interpréter en Le bon docteur au grand Shaun Murphy. Ce brillant médecin récemment diplômé entame sa première résidence à l’hôpital Saint-José Bonaventure sous la discrimination de certains confrères puisqu’il souffre d’autisme et, par conséquent, du syndrome de Savant.

Cependant, ce n’est pas seulement la condition d’un médecin capable de résoudre avec brio les cas les plus compliqués qui rend la performance de Highmore brillante, mais voir l’évolution sociale et émotionnelle de Shaun alors qu’il interagit avec les patients et les collègues est fascinant. Cependant, avant le début, cet interprète était sur le point de refuser le rôle pour une raison : il n’était pas sûr d’être celui-là.

Freddie Highmore est le grand Shaun Murphy. Photo : (ABC)



Juste avant de recevoir la proposition d’ABC pour ce rôle, l’acteur a dit au revoir à Motel Bates et c’est pourquoi, dans une interview, il déclara : «Lorsque vous venez de terminer une série sur laquelle vous avez été pendant cinq saisons, vous êtes conscient du besoin d’engagement qui se cache derrière.« Et puis ajouté : »vous devez choisir quelque chose judicieusement car sinon vous pourriez vous retrouver dans quelque chose que vous ne voudrez peut-être pas faire pendant des années et des années”.

C’est pourquoi, pour le convaincre d’être la vedette de cette fiction, les producteurs l’ont rencontré et lui ont fait part de la beauté du projet, lui montrant ainsi que Le bon docteur C’était la bonne décision. « C’était juste une question de rentrer à la maison, de s’asseoir et de réaliser que c’était la bonne chose à faire, et pas seulement de sauter à bord de quelque chose si vous n’allez pas pouvoir vous engager à 100%.», a-t-il déclaré.

Et, sans aucun doute, l’engagement de Freddie highmore Avec cette fiction, cela est devenu évident car non seulement il était parfaitement préparé pour un personnage dès le premier instant, mais maintenant il fait partie de la production exécutive de celui-ci et est encouragé à prendre des décisions.