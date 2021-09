ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après presque quatre mois, « Le Dieu Docteur« Revient avec une cinquième saison qui promet plus d’une surprise. Dans le premier épisode du cinquième volet du drame médical ABC, la prochaine fête de fiançailles de Shaun et Lea met tout le monde de bonne humeur après leur retour du Guatemala.

Mais cela signifie que tout est bonheur, une jeune mère célibataire apprend que son fils a peut-être contracté un cancer d’une source surprenante, et Mateo découvre si ses problèmes précédents en Amérique seront résolus.

‘New Beginnings’ (5×01) commence par le cauchemar de Lea qui la fait penser à annuler la fête de fiançailles, mais Jordan la convainc de continuer même si tout ne s’avère pas parfait.

(Photo : ABC)

DE PATIENT À PROPRIÉTAIRE DE ST. BONAVENTURE

Salen Morrison (Rachel Bay Jones) arrive à Saint-Bonaventure avec un essoufflement, une vision floue et des maux de tête en raison de son traitement contre le TDAH. Cette patiente complique les choses pour Andrew, Morgan et Jordan, car elle ne suit pas les instructions de ses médecins.

Manger avant son opération fait perdre son affaire à Jordan. Au bloc opératoire, suite à un évanouissement les médecins de «Le bon docteur« Ils découvrent que la patiente a pris ses médicaments malgré le fait qu’on lui ait dit le contraire.

Enfin, il est révélé que Salen est la femme qui a acheté l’hôpital et que son admission en tant que patiente était une façon de mettre les médecins à l’épreuve. Sera-t-elle la méchante de la cinquième saison de « Le bon docteur« ? Quels changements allez-vous apporter dans les prochains épisodes ?

FÊTE DE FIANÇAILLES DE SHAUN ET LEA

Bien que Shaun soit un peu en retard pour sa fête de fiançailles, la célébration s’est bien déroulée. Eh bien, juste un, Glassman a trop bu a révélé que lui et Debbie avaient rompu il y a deux mois.

Pendant ce temps, réalisant le travail impliqué dans l’organisation de tels événements, Shaun insiste pour participer à la planification de leur mariage, qui en raison du cauchemar de Lea n’aura pas lieu à l’extérieur.

D’autre part, l’offre d’emploi de Mateo a été résiliée en raison de ses postes passés. L’histoire d’amour de Park et Morgan devient de plus en plus forte. Andrew continue à sortir avec différentes femmes après la fin de son mariage.