ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après quelques drames, réconciliations, traumatismes et séparations, la quatrième saison de « Le bon docteur« S’est terminé le 7 juin 2021 avec un épisode où le Dr Shaun Murphy doit effectuer une intervention chirurgicale risquée sur un patient sans électricité lorsque soudainement le courant est coupé dans l’hôpital du Guatemala. De plus, la relation du Dr Lim et du Dr Mateo Rendón Osma s’approfondit à mesure qu’ils surmontent les difficultés pendant leur opération.

‘Let’s Go’ (4×20) commence avec Shaun et Lea qui parlent de leur avenir. Après que Lea ait mentionné que ses parents l’avaient invitée à passer du temps avec eux, Murphy lui dit que si rentrer à la maison la faisait se sentir mieux et l’aidait à surmonter sa perte, elle devrait y aller.

Après avoir effectué les trois opérations malgré le manque d’électricité, Marcus flirte avec Morales et lorsqu’elle l’interroge sur son alliance, le médecin avoue que sa femme l’a quitté pour un autre homme et s’excuse pour son attitude.

Pendant ce temps, Audrey dit à Mateo qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique en raison des personnes qu’il a perdues à cause du coronavirus, et Mateo avoue qu’il est américain, mais qu’il n’est pas revenu car il y a un mandat d’arrêt contre lui pour possession de marijuana et sauter vos dates d’audience. Avant de lui dire au revoir, le médecin guatémaltèque lui promet de lui rendre visite prochainement.

LA RÉCONCILIATION DE MORGAN ET ALEX

Quand Morgan fait une pause, Alex s’inquiète et va la réconforter, ils ont tous les deux une belle conversation et il semble qu’ils essaieront d’être amis, même Reznick lui souhaite bonne chance avec Heather. Cependant, Alex explique qu’il est déjà tard pour cela, puisqu’il a rompu avec elle la veille. Enfin, ils déclarent leur amour.

L’ADIEU DE CLAIRE

Vers la fin de la quatrième saison de « Le bon docteurClaire reçoit une offre d’emploi au Guatemala, et bien qu’elle hésite à l’accepter, Audrey la convainc que c’est la bonne chose à faire. Cela signifie que l’actrice Antonia Thomas dit adieu au drame médical de abc.

Avant de repartir dans le même bus que Mateo, Claire Brown dit au revoir à tous ses camarades de classe avec un câlin émotionnel.

D’un autre côté, Lea dit à Shaun qu’elle veut passer le reste de sa vie avec lui, qui répond que je veux la même chose, alors elle lui demande de l’épouser. Murphy crie immédiatement qu’ils vont se marier et tout le monde les félicite.